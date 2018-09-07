 Экс-советник Трампа приговорен к тюремному заключению | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.09.2018

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Мир

Экс-советник Трампа приговорен к тюремному заключению

Суд в США приговорил Джорджа Пападопулоса, бывшего сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, к 14 суткам лишения свободы за ложные показания ФБР о связях с представителями РФ.

Экс-советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос

Джордж Пападопулос

Суд в США в пятницу, 7 сентября, приговорил бывшего советника Дональда Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса к 14 суткам лишения свободы за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) о своих контактах с россиянами или их представителями во время предвыборной кампании 2016 года.

Контекст

Нового госсекретаря США Майка Помпео называют ярым сторонником Дональда Трампа. В этом плане он полная противоположность отправленному в отставку Рексу Тиллерсону. (13.03.2018)

Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняют в сговоре против США, а бывший советник Трампа признался в контактах с представителями РФ. Подробнее - у DW. (31.10.2017)

Кроме того, судья назначил ему штраф в размере 9500 долларов и 200 часов общественных работ, сообщает CNN. Это первое судебное решение по делу о возможном российском вмешательстве в предвыборную кампанию в США и предполагаемых связях штаба Трампа с РФ.

Ранее, 17 августа, спецпрокурор США Роберт Мюллер предложил приговорить Пападопулоса к лишению свободы на срок до 6 месяцев, а также взыскать с него штраф в размере около 10 тысяч долларов. По мнению Мюллера, действия экс-советника Трампа нанесли непоправимый ущерб расследованию возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

По данным спецпрокурора, Пападопулос встречался в 2016 году с несколькими российскими представителями, в том числе с профессором, который утверждал, что обладает компроматом на Хиллари Клинтон, соперничавшую с Трампом в президентской гонке.

ФБР удалось "определить местонахождение" профессора, сообщил Мюллер. Однако ложные показания Пападопулоса, данные следствию вскоре после инаугурации Трампа, не позволили ФБР надлежащим образом допросить профессора, поскольку он покинул США в феврале 2017 года. Сам Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР в октябре 2017 года.

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    Автор: Томас Кольман


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