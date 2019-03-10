 Экс-советник Гельмута Коля раскритиковал политику Меркель в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 10.03.2019

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Германия

Экс-советник Гельмута Коля раскритиковал политику Меркель в отношении России

Хорст Тельчик обвинил канцлера ФРГ в слабом руководстве и пассивности в отношении России и Франции. Бывший советник Гельмута Коля считает, что Запад разозлил президента России Владимира Путина.

Хорст Тельчик

Хорст Тельчик

Один из главных советников бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля (Helmut Kohl) по внешней политике Хорст Тельчик (Hors Teltschik) обвинил действующего главу правительства Ангелу Меркель (Angela Merkel) в слабом руководстве и пассивности в отношении России и Франции. "Меркель - не тот человек, который любит брать на себя руководство", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel, распространенном в воскресенье, 10 марта.

Контекст

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Тельчик выразил мнение, что Запад своими действиями разозлил президента России Владимира Путина. "На месте Меркель, Коль попытался бы выстроить личные отношения с Путиным", - считает он. В то же время Хорст Тельчик отметил, что успешное посредничество в кризисе вокруг Украины показало, что Меркель "могла бы достичь гораздо большего, если бы только захотела".

Бывший советник Коля полагает, что многое упущено и в отношениях с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Макрон - настоящее счастье для Германии", - сказал он. По словам Тельчика, Гельмут Коль после знаменитой речи Макрона о будущем Европы "отправился бы в Париж, обнял Макрона и сказал: "Поехали!"

Хорст Тельчик с 1972 по 1990 год входил в ближайшее окружение Гельмута Коля и в качестве руководителя отдела внешней политики в ведомстве федерального канцлера участвовал в переговорах о воссоединении Германии. С 1999 по 2008 годы Тельчик занимал пост председателя Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности..

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    Автор: Михаил Бушуев


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