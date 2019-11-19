 Экс-советника Трампа вынуждают свидетельствовать в суде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.11.2019

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Мир

Экс-советника Трампа вынуждают свидетельствовать в суде

Суд постановил, что Дон Макган должен дать показания о попытках Трампа воспрепятствовать осуществлению правосудия в рамках расследования о вмешательстве РФ в выборы в США.

Бывший советник Трампа Дон Макган

Бывший советник Трампа Дон Макган

Бывший советник президента США по правовым вопросам Дон Макган будет вынужден дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В понедельник, 25 ноября, судья Кетанджи Браун Джексон вынесла решение о том, что Макган не может претендовать на полный  иммунитет, сообщает CNN.

"Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон", - указано в вердикте судьи.

Министерство юстиции намерено опротестовать это решение. Макган также может явиться на слушания и отказаться давать показания, воспользовавшись привилегией представителя исполнительной власти.

Белый дом "освободил" Макгана от показаний

Контекст

Посол США в ЕС заявил, что Трамп был готов принять Зеленского в обмен на расследование в адрес Байдена. От того же, по мнению Трампа, зависит и военная помощь Украине. (20.11.2019)

Экс-сотрудник Совета нацбезопасности США Тим Моррисон и сотрудница вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс дали показания в Палате представителей Конгресса. (17.11.2019)

Изначально Макган получил повестку в суд в апреле 2019 года, чтобы дать показания о попытках Трампа воспрепятствовать осуществлению правосудия в рамках расследования, проводимого Палатой представителей Конгресса США. Белый дом заблокировал дачу показаний Макгана, в ответ судебный комитет Палаты представителей оспорил это решение в суде. 

Дон Макган упоминается в отчете спецпрокурора Мюллера о расследовании возможных связей Дональда Трампа с Россией. По мнению демократов, он может стать ключевым свидетелем в деле о вероятном вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.

В сентябре демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США злоупотреблял властью и требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении вероятного соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Трампа также подозревают в том, что, пытаясь оказать давление на Зеленского, он заморозил военную помощь Украине.

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    Автор: Илья Коваль


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