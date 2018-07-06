 Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

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Мир

Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье".

Наваз Шариф

Наваз Шариф

Антикоррупционный суд Исламабада в пятницу, 6 июля, приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа к 10 годам лишения свободы и 8 млн фунтов штрафа (около 10 млн долларов).

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Шариф признан виновным в коррупции по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Его дочь Марьям Шариф приговорена к 7 годам тюрьмы и 2 млн фунтов штрафа (около 2,6 млн долларов) по тому же делу, муж Марьям - юрист Мухаммад Сафдар получил год тюрьмы. Лондонская недвижимость осужденных будет конфискована, постановил суд.

Наваз и Марьям Шариф сейчас находятся в Лондоне, где проходит лечение от рака жена эс-премьера Пакистана Кульсум.

Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах, в третий раз он стал премьером в 2013 году. В результате публикации "панамских досье" стало известно, что Шариф и его семья переводили деньги из Пакистана в Катар, а затем предположительно приобретали на эти средства недвижимость в Лондоне через панамские офшоры. В 2017 году Верховный суд признал, что политик не соответствует занимаемой должности, после чего отстранил его от власти.

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    Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Математика от Mossack Fonseca

    Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

  • Panama Gebäude Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Большое имя на рынке офшоров

    Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Президенты, короли, премьер-министры…

    Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

  • Aserbaidschan Ilham Aliev Mahraban Alieva Türkei Hayrunisa Gul Abdullah Gul

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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Швейцарские СМИ показали мультфильм о миллиардах друга Путина

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"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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Верховный суд Пакистана отправил в отставку премьер-министра Шарифа

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Найди офшор соседа! - "панамские досье" в интернете  

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