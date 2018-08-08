 Экс-президент Чили номинирована на пост комиссара ООН по правам человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2018

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Мир

Экс-президент Чили номинирована на пост комиссара ООН по правам человека

Генсек ООН намерен назначить первую женщину-президента в истории Чили Мишель Бачелет новым верховным комиссаром ООН по правам человека. Ее кандидатуру должна одобрить Генассамблея.

Мишель Бачелет

Мишель Бачелет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил Генассамблею всемирной организации о намерении назначить экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом в среду, 8 августа, сообщается на сайте ООН.

Контекст

Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях прав человека. В России среди главных пострадавших за последний год - сторонники Алексея Навального и чеченские геи. (22.02.2018)

Теперь кандидатура Бачелет должна быть утверждена на голосовании Генассамблеи ООН. Первая в истории Чили женщина-президент придет на смену Зейду Рааду аль-Хуссейну, срок полномочий которого истекает 31 августа.

Мишель Бачелет занимала пост президента Чили дважды - с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. Ее последний президентский срок закончился в марте этого года. В 2010-2013 годах Бачелет возглавляла организацию "ООН - женщины", занимающуюся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин.

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    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

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