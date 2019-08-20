Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет за коррупцию

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Такое решение принял суд Первомайского района Бишкека во вторник, 23 июня, признав Атамбаева виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Председатель Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Киргизии Калыбек Качкыналиев получил по этому же делу два года лишения свободы.

Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград. По информации киргизского новостного портала 24.kg, у Атамбаева будут конфискованы, помимо прочего, пять автомобилей, семь земельных участков, оздоровительный центр, ряд компаний, многолетних насаждений, а также акции и счета во многих банках.

Батукаев был освобожден из исправительной колонии в 2013 году по состоянию здоровья. После освобождения криминальный авторитет уехал в Чечню. Позднее в рамках уголовного дела выяснилось, что медицинское заключение было сфальсифицировано с участием ряда должностных лиц. Помимо Атамбаева, фигурантами дела значатся еще 19 человек.

Спецназ у дома Алмазбека Атамбаева, август 2019 г.

Столкновения в ходе задержания Атамбаева

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7 августа правоохранительные органы дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. На следующий день столкновения продолжились, но в ходе спецоперации с участием около 3000 сотрудников милиции Атамбаев сдался. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

25 февраля 2020 года Атамбаеву было предъявлено обвинение в связи со столкновениями в селе Кой-Таш, в частности, по фактам покушения на насильственный захват власти, на убийство сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков и захвата заложников.

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