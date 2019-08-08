 Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа | Киргизия | DW | 09.08.2019

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Киргизия

Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Адвокат Алмазбека Атамбаева сообщил журналистам, что его подзащитному официально предъявлено обвинение в коррупции. Юрист считает это обвинение необоснованным.

Алмазбек Атамбаев со своими сторонниками на митинге в Бишкеке 3 июля

Алмазбек Атамбаев со своими сторонниками на митинге в Бишкеке 3 июля

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа, на время проведения следственных мероприятий по его делу он помещен в следственный изолятор Госкомитета по национальной безопасности. Такую меру пресечения, как сообщило информагентство 24.kg, избрал на выездном заседании в ночь на пятницу, 9 августа, Первомайский районный суд Бишкека.

Контекст

Уголовные дела в отношении бывших президентов страны - не новый сценарий для Киргизии. Что доказывают примеры Акаева и Бакиева. Но экс-президент Атамбаев не согласен с этой ролью. (16.07.2019)

Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона в Бишкеке акции сторонников бывшего президента Киргизии. Сам он ранее сдался властям во время силовой операции. (08.08.2019)

Как заявил журналистам адвокат экс-президента Сергей Слесарев, его подзащитному предъявлено официальное обвинение в коррупции. Речь идет об уголовном деле по факту незаконного освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Слесарев назвал это обвинение необоснованным. "Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально", - утверждает адвокат. Он не стал отвечать на вопрос, ожидается ли, что Атамбаеву предъявят другие обвинения.

ПолитическийкризисвКиргизии

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7 августа правоохранители дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

После событий 7 августа глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу ГКНБ, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении. 

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева предприняли спецподразделения МВД. В Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

Спецназу Киргизии лишь на второй день силовой операции удалось задержать Алмазбека Атамбаева и доставить его на допрос. В ходе боестолкновений в его селе пострадали более 70 человек. Подробнее - в фотогалерее DW. (08.08.2019)  

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