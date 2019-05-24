 Экс-президент Бразилии Лула да Силва оставлен под стражей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2019

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Мир

Экс-президент Бразилии Лула да Силва оставлен под стражей

Адвокаты бывшего главы Бразилии не смогли убедить высший федеральный суд страны заменить меру пресечения, переводя да Силву под домашний арест.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Лула да Силва

Высший федеральный суд Бразилии во вторник, 25 июня, отказал бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве, отбывающему наказание по обвинению в коррупции, в освобождении из-под стражи. Соответствующее решение поддержали трое из пяти членов коллегии, которая рассматривала соответствующий запрос адвокатов политика.

Контекст

Да Силва сравнил нынешнего президента Бразилии с Нероном. Но если император поджег только Рим, то Болсонару - всю Бразилию. (24.05.2019)

О возвращении в политическую жизнь Бразилии объявил экс-президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва. Он заявил, что хочет помочь вывести страну из глубокого экономического кризиса. (30.08.2015)

В ноябре адвокаты экс-президента подали очередную апелляцию на его арест, заявив о предвзятости судьи Сержиу Мору, который вел этот процесс. Мору, вынесший обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, впоследствии получил пост министра юстиции и общественной безопасности в правительстве Жаира Болсонару. Адвокаты просили заменить меру пресечения, переводя бывшего президента под домашний арест до тех пор, пока суд не вынесет решения по вопросу о беспристрастности Мору. Этот вопрос будет рассмотрен судом на заседании после летней паузы.

В 2017 году Лулу да Силву, занимавшего должность президента Бразилии с 2003 по 2010 годы, приговорили к 9,5 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, впоследствии срок был увеличен до 12 лет и 1 месяца. В настоящее время бывший политик отбывает наказание в тюрьме Куритибы. В апреле 2019 года высший федеральный суд снизил ему срок заключения до 8 лет и 10 месяцев. Это решение теоретически позволяет Луле претендовать на более легкий режим с возможностью выхода из тюрьмы под домашний арест до конца 2019 года.

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    Взлет и падение Лулы да Силвы

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    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

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    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

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    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


Смотреть видео 03:03

Президенту Бразилии объявлен импичмент

Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

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