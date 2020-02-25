 Экс-президенту Киргизии предъявили обвинения по делу о беспорядках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2020

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Мир

Экс-президенту Киргизии предъявили обвинения по делу о беспорядках

Обвинительные акты Генеральной прокуратуры получили Алмазбек Атамбаев и 13 его сторонников. Во время столкновений с полицией 7-8 августа 2019 года в киргизском селе Кой-Таш пострадали 225 человек.

Алмазбек Атамбаев, экс-президент Киргизии

Алмазбек Атамбаев, экс-президент Киргизии

Генеральная прокуратура Киргизии во вторник, 25 февраля, вручила экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву и 13 его сторонникам обвинительные акты по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Обвинительное заключение по фактам покушения на насильственный захват власти, убийства, покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, захвата заложников и других преступлений состоит из 491 страницы.

Контекст

По данным принадлежащего Атамбаеву телеканала "Апрель", в операции участвовали 6000 силовиков, которым противостояли 400 сторонников экс-президента. Не менее 50 человек получили ранения. (08.08.2019)

Вместе с экс-президентом обвинение получили бывший советник Атамбаева Фарид Ниязов, бывший депутат парламента Киргизии Равшан Жээнбеков, два действующих депутата Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Дело еще 5 человек выделено в отдельное производство, поскольку они договорились о сотрудничестве со следствием. Сторонники Атамбаева утверждают, что обвинение бездоказательное и построено лишь на устных рассказах.

В августе 2019 года под Бишкеком спецназ Госкомитета нацбезопасности Киргизии пытался задержать Атамбаева, но этому воспротивились его сторонники. Столкновения продолжались два дня, в результате Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев.

Алмазбеак Атамбаев после ареста содержится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Экс-президент обвиняется так же по другим уголовным делам, в частности о коррупции и незаконном обогащении. На имущество экс-президента наложен арест.

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    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

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    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

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    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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Киргизия перед выборами

Контекст

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

Спецназу Киргизии лишь на второй день силовой операции удалось задержать Алмазбека Атамбаева и доставить его на допрос. В ходе боестолкновений в его селе пострадали более 70 человек. Подробнее - в фотогалерее DW.  

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