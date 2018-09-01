 Экс-президенту Бразилии отказали в участии в выборах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.09.2018

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Мир

Экс-президенту Бразилии отказали в участии в выборах

Да Силва отбывает 12-летний срок по делу о коррупции. На пост главы государства его выдвигала Партия трудящихся.

Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

Экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, отбывающему 12-летний срок по делу о коррупции, отказано в праве в качестве кандидата принять участие в выборах на пост главы государства 7 октября. Соответствующее постановление вынес в пятницу, 31 августа, после восьмичасового заседания Высший избирательный суд Бразилии.

Да Силва еще может обжаловать вердикт суда.

С инициативой о выдвижении политика выступала возглавляемая им Партия трудящихся. Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж и ряд политиков правого толка подали жалобу на нее после  регистрации бывшего главы государства кандидатом.

По последним опросам общественного мнения, да Силву в качестве участника президентской гонки поддерживали  около 40 процентов респондентов, в рейтинге он с большим отрывом занимал первую строчку.

Длительный  тюремный срок

Контекст

Экс-президент Бразилии, приговоренный к 12 годам лишения свободы, стал кандидатом от своей Партии трудящихся. Решение о его участии в выборах примет суд. (16.08.2018)

Лула да Силва, обвиненный в коррупции, в апреле 2018 года был приговорен к 12-летнему тюремному сроку. И 72-летний экс-президент, и Партия трудящихся говорили о политическом характере процесса, цель которого, как они утверждали, - предотвратить возвращение партии во власть.

В настоящий момент вердикт рассматривает Верховный суд страны, который может отменить приговор.

Согласно бразильским законам, из-за судебного приговора Лула да Силва не может баллотироваться на выборах. В то же время была предусмотрена возможность отхода от этого положения при наличии исключительных обстоятельств. Соответствующее решение должен был вынести Верховный избирательный суд Бразилии.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с 2003 по 2011 годы.

Смотрите также:

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    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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В Бразилии армия жестоко разогнала демонстрантов

Контекст

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12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

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