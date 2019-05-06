Экс-президента Судана обвиняют в соучастии в убийстве

Прокуратура Судана выдвинула против экс-президента страны Омара аль-Башира обвинение в подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве участников демонстраций протеста. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщило суданское государственное агентство Suna.

75-летний Омар аль-Башир был свергнут 11 апреля после массовых протестов, продолжавшихся с декабря 2018 года. Силы безопасности пытались разгонять протестующих, но в конце концов аль-Башир был вынужден оставить свой пост и помещен под домашний арест.

В его резиденции были обнаружены большие запасы наличных денег в различных валютах, поэтому против экс-президента также ведется расследование по подозрению в отмывании денег и коррупции.

Протесты в Судане продолжаются

Между тем, акции протеста в Судане не прекратились и после того, как власть в стране перешла к военным, объявившим режим чрезвычайного положения в стране на три месяца и переходный период на два года. Но 12 апреля в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием сформировать гражданское переходное правительство. Оппозиция продолжает блокаду штаб-квартиры вооруженных сил Судана в Хартуме.

В тот же день силы безопасности попытались разобрать баррикады, построенные в других районах столицы Судана, что привело к стычкам с протестующими. Тем временем лидеры массовых протестов продолжают переговоры с военным советом об условиях формирования переходного правительства, которое должно подготовить проведение свободных выборов.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Международный уголовный суд в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут суду свергнутого президента, а будут судить его на родине.

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