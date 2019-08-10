 Экс-президента Киргизии Атамбаева подозревают в организации массовых беспорядков | Киргизия | DW | 13.08.2019

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Киргизия

Экс-президента Киргизии Атамбаева подозревают в организации массовых беспорядков

Во время двухдневной операции по его задержанию экс-президент Киргизии, предположительно, организовал массовые беспорядки, убийство и покушение на убийство, заявила Генпрокуратура в Бишкеке.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений во время операции по его задержанию, сообщила Генпрокуратура в Бишкеке. Атамбаев подозревается в применении насилия против представителей власти, организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийстве сотрудника правоохранительных органов и организации захвата заложников, заявил журналистам во вторник, 13 августа, начальник управления Генпрокуратуры Замир Бейшекеев.

Экс-главе государства вручено уведомление о подозрении в "участии в нескольких особо тяжких преступлениях", указал он далее. По словам Бейшекеева, по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш и Бишкеке расследуются уголовные дела по нескольким статьям.

Контекст

Уголовные дела в отношении бывших президентов страны - не новый сценарий для Киргизии. Что доказывают примеры Акаева и Бакиева. Но экс-президент Атамбаев не согласен с этой ролью. (16.07.2019)

На круглом столе в Бишкеке был приведен перечень требующих расследования деяний экс-президента Киргизии Атамбаева. Но в готовности нового президента Жээнбекова к "работе над ошибками" есть сомнения. (14.11.2018)

Между тем глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев сообщил, что в ходе столкновений сторонников Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 170 человек, в том числе 79 силовиков. "У сторонников Атамбаева были планы по грабежу и мародерству", - отметил он и добавил, что в отношении всех подозреваемых ведется расследование.

Двухдневная операция по задержанию Атамбаева

7 августа правоохранители дважды пытались взять штурмом резиденцию в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

На следующий день в Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 августа суд арестовал имущество экс-президента, включая телеканал "Апрель" и ОАО "Медиа Форум".

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности.

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    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


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Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

Спецназу Киргизии лишь на второй день силовой операции удалось задержать Алмазбека Атамбаева и доставить его на допрос. В ходе боестолкновений в его селе пострадали более 70 человек. Подробнее - в фотогалерее DW. (08.08.2019)  

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