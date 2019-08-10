Экс-президента Киргизии Атамбаева подозревают в организации массовых беспорядков

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений во время операции по его задержанию, сообщила Генпрокуратура в Бишкеке. Атамбаев подозревается в применении насилия против представителей власти, организации массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийстве сотрудника правоохранительных органов и организации захвата заложников, заявил журналистам во вторник, 13 августа, начальник управления Генпрокуратуры Замир Бейшекеев.

Экс-главе государства вручено уведомление о подозрении в "участии в нескольких особо тяжких преступлениях", указал он далее. По словам Бейшекеева, по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш и Бишкеке расследуются уголовные дела по нескольким статьям.

Между тем глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев сообщил, что в ходе столкновений сторонников Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 170 человек, в том числе 79 силовиков. "У сторонников Атамбаева были планы по грабежу и мародерству", - отметил он и добавил, что в отношении всех подозреваемых ведется расследование.

Двухдневная операция по задержанию Атамбаева

7 августа правоохранители дважды пытались взять штурмом резиденцию в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

На следующий день в Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 августа суд арестовал имущество экс-президента, включая телеканал "Апрель" и ОАО "Медиа Форум".

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш 7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело При задержании Атамбаева пострадали десятки человек В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело Атамбаев решил сдаться властям На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело Конфликт между Атамбаевым и депутатами Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело В чем обвиняют Атамбаева Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого 8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова. Автор: Наталья Позднякова

