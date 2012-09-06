 Экс-президента Киргизии Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 09.12.2019

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Центральная Азия

Экс-президента Киргизии Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу

По делу о массовых беспорядках и захвате заложников в киргизском селе Кой-Таш в августе 2019 года бывшего главу Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (фото из архива)

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается на родине в нескольких уголовных преступлениях (фото из архива)

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направят на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках досудебного расследования уголовного дела о захвате заложников и массовых беспорядках, произошедших в селе Кой-Таш в августе 2019 года. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщилапресс-служба МВД Киргизии.

Как указано в документе, Атамбаев относится к группе из 16 лиц, которых подозревают в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений в связи с этим делом.

Обвинения против Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год. На родине Атамбаева подозревают, кроме прочего, в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль, незаконном обогащении, легализации преступных доходов, а также покушении на убийство. В конце июня 2019 года киргизский парламент лишил Атамбаева неприкосновенности.

Контекст

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7 августа 2019 года в находящемся в 20 километрах от Бишкека селе Кой-Таш, где расположен особняк Атамбаева, спецназ группы "Альфа" попытался задержать экс-президента, чтобы доставить его на допрос в генпрокуратуру по одному из дел, по которым Атамбаев проходил как свидетель. Это привело к столкновениям силовиков со сторонниками бывшего главы государства.

В ходе беспорядков замкомандира группы "Альфа" получил огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался. Кроме того, шесть спецназовцев были взяты в плен, однако отпущены на следующий день.

8 августа киргизский спецназ предпринял очередную попытку задержания экс-президента страны. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов и был арестован. Попытка митинга его сторонников в центре Бишкека была жестко подавлена.

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    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш

    7 августа в 20 километрах от Бишкека, в селе Кой-Таш, где находится особняк экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, спецназ ГКНБ попытался силой задержать политика, чтобы доставить его на допрос в Генпрокуратуру по одному из дел, в которых Атамбаев проходил как свидетель. Сторонники Атамбаева пытались помешать спецназу.

  • Раненый в ходе столкновений в селе Кой-Таш

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    При задержании Атамбаева пострадали десятки человек

    В столкновениях сторонников Атамбаева со спецназом пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения. 6 были взяты в заложники. Но позже их отпустили.

  • Спецназ у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев решил сдаться властям

    На следующий день, 8 августа, спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку силового задержания экс-президента. Возле его особняка звучали выстрелы. Сторонников Атамбаева пытались вытеснить с территории особняка. Вечером агентство 24.kg сообщило, что Атамбаев решил сдаться правоохранительным органам, и его везут в Бишкек.

  • Кареты скорой помощи у особняка Атамбаева

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В Киргизии могут объявить чрезвычайное положение

    В Киргизии уже возбуждено 6 уголовных дел по фактам неудачного штурма резиденции Атамбаева, в результате которого есть убитые и раненые. Дела возбуждены по статьям "хулиганство", "убийство", "покушение на убийство" и "захват в заложники". На улицах Бишкека дежурят отряды дружинников. В парламенте страны обсуждается вопрос о введении в Киргизии чрезвычайного положения.

  • Парламент Киргизии

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Конфликт между Атамбаевым и депутатами

    Обострение ситуации в Киргизии связано с тем, что 27 июня парламент страны принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    В чем обвиняют Атамбаева

    Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному обогащению, нелегальному завладению земельным участком, незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 годы.

  • Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Атамбаев превратился из свидетеля в подозреваемого

    8 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

  • Алмазбек Атамбаев

    Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

    Сторонники Атамбаева будут требовать отставки президента Жээнбекова

    Алмазбек Атамбаев до своего задержания называл все обвинения против него "абсурдом" и заявлял, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы. Его сторонники готовы провести митинг с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:38

Ситуация в Киргизии

Контекст

Задержание экс-президента Атамбаева: как это было и к чему привело

Спецназу Киргизии лишь на второй день силовой операции удалось задержать Алмазбека Атамбаева и доставить его на допрос. В ходе боестолкновений в его селе пострадали более 70 человек. Подробнее - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Статья DW о массовых беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года

Статья DW о массовых беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года  

Сообщение МВД Киргизии о направлении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева на психиатрическую экспертизу

Сообщение МВД Киргизии о направлении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева на психиатрическую экспертизу

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