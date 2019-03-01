 Экс-президента Армении Саргсяна обвиняют в присвоении финансов | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2019

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Европа

Экс-президента Армении Саргсяна обвиняют в присвоении финансов

Бывшему президенту грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Серж Саргсян обвиняется в организации хищения почти одного млн долларов в пересчете.

Серж Саргсян в бытность президентом Армении

Серж Саргсян в бытность президентом Армении

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах. "Саргсяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 (наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой)", - сообщила Специальная следственная служба (ССС) Армении в среду, 4 декабря. В качестве меры пресечения экс-президенту избрана подписка о невыезде.

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По версии ССС, в должности президента Армении Саргсян с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс. 310 драмов (чуть более 1 млн долларов США в пересчете). Согласно материалам дела, афера была связана с поставкой дизельного топлива армянским фермерам в рамках программы господдержки.

Афера с поставкой дизельного топлива

Фермерам планировалось поставить более 17 тысяч литров дизельного топлива. С этой целью по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на топливо, чем другая компания-поставщик - "Максур". "Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс. 310 драмов", - пояснили в ССС.

Между тем Серж Саргсян резко раскритиковал нынешнюю политическую ситуацию в Армении. "Нарушены основы конституционности. Не действует принцип разделения власти. Нарушена независимость судебной власти. Осуществляются политические преследования. Периодически происходят агрессивные действия против оппозиционных журналистов и активистов. Нетерпимость и ненависть достигли беспокоящих объемов", - сказал экс-президент Армении, выступая с речью на заседании Европейской народной партии в Хорватии 4 декабря.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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