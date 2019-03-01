Экс-президента Армении Саргсяна обвиняют в присвоении финансов

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах. "Саргсяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 (наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой)", - сообщила Специальная следственная служба (ССС) Армении в среду, 4 декабря. В качестве меры пресечения экс-президенту избрана подписка о невыезде.
По версии ССС, в должности президента Армении Саргсян с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс. 310 драмов (чуть более 1 млн долларов США в пересчете). Согласно материалам дела, афера была связана с поставкой дизельного топлива армянским фермерам в рамках программы господдержки.
Афера с поставкой дизельного топлива
Фермерам планировалось поставить более 17 тысяч литров дизельного топлива. С этой целью по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на топливо, чем другая компания-поставщик - "Максур". "Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс. 310 драмов", - пояснили в ССС.
Между тем Серж Саргсян резко раскритиковал нынешнюю политическую ситуацию в Армении. "Нарушены основы конституционности. Не действует принцип разделения власти. Нарушена независимость судебной власти. Осуществляются политические преследования. Периодически происходят агрессивные действия против оппозиционных журналистов и активистов. Нетерпимость и ненависть достигли беспокоящих объемов", - сказал экс-президент Армении, выступая с речью на заседании Европейской народной партии в Хорватии 4 декабря.
Смотрите также:
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Митинги собирают тысячи людей
Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Демонстранты настроены мирно
Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
В качестве подкрепления
Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Внутреннее дело
Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Полиция обещает не прибегать к силе
Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Разговор по душам
Слышат ли они друг друга?
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Советы недовольных
"Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Президенту, лично
Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Мелодии и ритмы
Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Заводила
У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
И в зной, и в ливень
Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным.
Автор: Ашот Газазян, Ереван