Экс-президента Армении Саргсяна обвиняют в присвоении финансов

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах. "Саргсяну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 (наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой)", - сообщила Специальная следственная служба (ССС) Армении в среду, 4 декабря. В качестве меры пресечения экс-президенту избрана подписка о невыезде.

По версии ССС, в должности президента Армении Саргсян с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение группой официальных лиц 489 млн 160 тыс. 310 драмов (чуть более 1 млн долларов США в пересчете). Согласно материалам дела, афера была связана с поставкой дизельного топлива армянским фермерам в рамках программы господдержки.

Афера с поставкой дизельного топлива

Фермерам планировалось поставить более 17 тысяч литров дизельного топлива. С этой целью по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на топливо, чем другая компания-поставщик - "Максур". "Сумма государственной субсидии составила 1 млрд 269 млн 275 тыс. Но если бы процесс был осуществлен посредством компании "Максур", то сумма составила бы 846 млн 183 тыс 380 драмов. В результате из госбюджета было похищено 489 млн 160 тыс. 310 драмов", - пояснили в ССС.

Между тем Серж Саргсян резко раскритиковал нынешнюю политическую ситуацию в Армении. "Нарушены основы конституционности. Не действует принцип разделения власти. Нарушена независимость судебной власти. Осуществляются политические преследования. Периодически происходят агрессивные действия против оппозиционных журналистов и активистов. Нетерпимость и ненависть достигли беспокоящих объемов", - сказал экс-президент Армении, выступая с речью на заседании Европейской народной партии в Хорватии 4 декабря.

Смотрите также:

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Митинги собирают тысячи людей Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Демонстранты настроены мирно Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване В качестве подкрепления Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Внутреннее дело Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Полиция обещает не прибегать к силе Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Разговор по душам Слышат ли они друг друга?

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Советы недовольных "Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Президенту, лично Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Мелодии и ритмы Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване Заводила У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.

Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване И в зной, и в ливень Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным. Автор: Ашот Газазян, Ереван

