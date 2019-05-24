Экс-президента Аргентины обвинили из-за письма, якобы подаренного Путиным

Экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в "сокрытии, уничтожении и незаконном вывозе исторических документов".

Речь идет, в частности, о письме национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина, которое, как утверждает экс-глава государства, она получила в подарок от президента России Владимира Путина во время официального визита в Москву в марте 2015 года.

Как передала в среду, 23 мая, газета El País, подобную версию событий политик изложила в книге "Искренне" ("Sinceramente"), представленной широкой публике за девять дней до того, как Киршнер выразила готовность выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента в октябре.

"Документ более чем столетней давности"

По версии следствия, послание было найдено в доме Киршнер в Эль-Калафате в аргентинской провинции Санта-Крус. Всего в рамках постановления судьи Клаудио Бонадио у экс-президента полиция изъяла 49 коробок с документами. Все они фигурировали в качестве следственных материалов по делу о коррупции, возбужденному против Киршнер. По словам судьи, письмо "представляет собой исторический документ более чем столетней давности".

Послание датировано 26 декабря 1835 года и было отправлено Хосе де Сан-Мартином - главнокомандующим армией Перу в войне за независимость испанских колоний в Латинской Америке - его чилийскому единомышленнику, находившемуся на тот момент в Лиме Бернардо О’Хиггинсу.

"Это для вас, госпожа президент"

О’Хиггинс сохранил это письмо, оно было унаследовано его сыном, а затем подарено Национальной библиотеке Чили. По словам чилийских историков, документ пропал в 1979 году во время переезда одного из фондов библиотеки.

Как утверждает Киршнер, во время ее поездки в РФ Путин на время "приостановил" проход ее делегации и "попросил одного из своих сотрудников, который держал в руках коробку, подойти". "К удивлению меня и моего переводчика, он сказал мне: "Это для вас, госпожа президент". Когда я открыла коробку и увидела оригинальное письмо Сан-Мартина О'Хиггинсу, я чуть не умерла!" - вспоминает Киршнер в книге. На ее вопрос, откуда взялся этот документ, Путин якобы ответил, что он был специально приобретен в Нью-Йорке.

Киршнер считает себя жертвой преследования

СудьяКлаудио Бонадио подчеркивает, что экс-депутат Кристина Киршнер, адвокат по профессии, не могла не осознавать, что речь идет о документе "исключительной исторической значимости". Это же касается и другого раритета - оказавшейся в ее пользовании записной книжки экс-президента Аргентины Иполито Иригойена.

Сама Киршнер считает себя жертвой политического преследования, организованного правительством Маурисио Макри.

Кристине Киршнер вменяют в вину участие в преступном сговоре с целью получения взяток. Речь идет об общей сумме в 140 млн евро, по версии следствия, незаконно полученных в 2005-2015 годах.

В августе 2018 года в Буэнос-Айресе был приговорен к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду. Его признали виновным в том, что в 2010 году он, занимая должность министра экономики страны, помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней. Это предприятие владеет монополией на печатание денежных банкнот и ведомственных документов. Амадо Буду был министром экономики с 2009 по 2011 годы. Затем в 2011-2015 годах - вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.

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