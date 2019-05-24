 Экс-президента Аргентины обвинили из-за письма, якобы подаренного Путиным | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Экс-президента Аргентины обвинили из-за письма, якобы подаренного Путиным

Кристине Киршнер предъявлены обвинения в "сокрытии исторических документов". Экс-президент Аргентины утверждает, что получила раритет в подарок от Путина во время визита в Москву.

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер

Экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в "сокрытии, уничтожении и незаконном вывозе исторических документов".

Речь идет, в частности, о письме национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина, которое, как утверждает экс-глава государства, она получила в подарок от президента России Владимира Путина во время официального визита в Москву в марте 2015 года.

Как передала в среду, 23 мая, газета El País, подобную версию событий политик изложила в книге "Искренне" ("Sinceramente"), представленной широкой публике за девять дней до того, как Киршнер выразила готовность выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента в октябре.

"Документ более чем столетней давности"

Контекст

Судья попросил лишить парламентской неприкосновенности бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер, являющуюся членом Сената. (18.09.2018)

Президент Аргентины Нестор Киршнер подписал декрет, позволяющий экстрагировать в третьи страны бывших аргентинских военных, виновных в массовом нарушении прав человека во времена диктатуры 1976-82 годов. (26.07.2003)

По версии следствия, послание было найдено в доме Киршнер в Эль-Калафате в аргентинской провинции Санта-Крус. Всего в рамках постановления судьи Клаудио Бонадио у экс-президента полиция изъяла 49 коробок с документами. Все они фигурировали в качестве следственных материалов по делу о коррупции, возбужденному против Киршнер. По словам судьи, письмо "представляет собой исторический документ более чем столетней давности".

Послание датировано 26 декабря 1835 года и было отправлено Хосе де Сан-Мартином - главнокомандующим армией Перу в войне за независимость испанских колоний в Латинской Америке - его чилийскому единомышленнику, находившемуся на тот момент в Лиме Бернардо О’Хиггинсу.

"Это для вас, госпожа президент"

О’Хиггинс сохранил это письмо, оно было унаследовано его сыном, а затем подарено Национальной библиотеке Чили. По словам чилийских историков, документ пропал в 1979 году во время переезда одного из фондов библиотеки.

Как утверждает Киршнер, во время ее поездки в РФ Путин на время "приостановил" проход ее делегации и "попросил одного из своих сотрудников, который держал в руках коробку, подойти". "К удивлению меня и моего переводчика, он сказал мне: "Это для вас, госпожа президент". Когда я открыла коробку и увидела оригинальное письмо Сан-Мартина О'Хиггинсу, я чуть не умерла!" - вспоминает Киршнер в книге. На ее вопрос, откуда взялся этот документ, Путин якобы ответил, что он был специально приобретен в Нью-Йорке.

Киршнер считает себя жертвой преследования

СудьяКлаудио Бонадио подчеркивает, что экс-депутат Кристина Киршнер, адвокат по профессии, не могла не осознавать, что речь идет о документе "исключительной исторической значимости". Это же касается и другого раритета - оказавшейся в ее пользовании записной книжки экс-президента Аргентины Иполито Иригойена.

Сама Киршнер считает себя жертвой политического преследования, организованного правительством Маурисио Макри.

Кристине Киршнер вменяют в вину участие в преступном сговоре с целью получения взяток. Речь идет об общей сумме в 140 млн евро, по версии следствия, незаконно полученных в 2005-2015 годах.

В августе 2018 года в Буэнос-Айресе был приговорен к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду. Его признали виновным в том, что в 2010 году он, занимая должность министра экономики страны, помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней. Это предприятие владеет монополией на печатание денежных банкнот и ведомственных документов. Амадо Буду был министром экономики с 2009 по 2011 годы. Затем в 2011-2015 годах - вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Лула да Силва на митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


Смотреть видео 01:55

Аргентинское танго Лаврова - "Заповедник"

Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

Ссылки в интернете

Газета El País

Аудио- и видеофайлы по теме

Аргентинское танго Лаврова - "Заповедник"  

Импичмент Дилмы Руссефф: реакция в мире  

Беременным рекомендуют не ездить в Латинскую Америку  

Реклама

Самые читаемые

В чем причина бунта боевиков ИГ в таджикской колонии  

FAZ: Первые дни Зеленского на посту президента не радуют  

Правопопулисты из АдГ посетили аннексированный Крым по диппаспортам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно