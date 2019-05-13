 Экс-министр Сердюков возглавил производителя самолетов Sukhoj Superjet | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2019

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Россия

Экс-министр Сердюков возглавил производителя самолетов Sukhoj Superjet

Бывшего главу Миноброны Сердюкова в 2013 году официально в обвинили в растрате 56 миллионов рублей. До суда дело не дошло, его амнистировали органы следствия.

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков

Анатолий Сердюков, фото из архива

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), сообщил "Интерфакс" в понедельник, 13 мая. Само решение было принято советом директоров 8 мая. Сердюков сменил на этом посту министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.  

Контекст

Российские экс-министры Скрынник и Сердюков, фигурировавшие в коррупционных скандалах, снова стали героями новостей. О борьбе с коррупцией по-кремлевски размышляет Олег Кашин. (04.11.2015)

Удар молнии едва ли мог стать причиной, приведшей к катастрофе самолета "Аэрофлота" SSJ-100, аварийно приземлившегося в Шереметьево, уверен немецкий специалист по гражданской авиации. (06.05.2019)

"Аэрофлот" был вынужден отложить либо отменить вылет пяти рейсов, выполняемых Sukhoi SuperJet-100. В Кремле считают, что приостановить полеты лайнера могут только авиавласти. (08.05.2019)

Входящая в государственный концерн "Ростех" компания ОАК производит пассажирские самолеты Sukhoj Superjet (SSJ). 5 мая нынешнего года в московском аэропорту "Шереметьево" произошла катастрофа: самолет SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку и загорелся, в результате чего погиб 41 человек, находившийся на борту. За время после катастрофы российские авиакомпании несколько раз прерывали или отменяли рейсы из-за технических проблем у самолетов Sukhoj Superjet.

Европейцы отказались от Sukhoj Superjet

В феврале нынешнего года единственный европейский эксплуатант самолетов SSJ100 ирландская авиакомпания CityJet отказалась от их использования. CityJet получила семь самолетов SSJ100 в лизинг у российской компании в 2016-2017 годах. Эти суда выполняли рейсы по маршрутной сети бельгийской авиакомпании Brussels Airlines, но та отказалась от их аренды, поскольку самолеты долго простаивали из-за нехватки запчастей.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобороны РФ с 2007 по 2012 год. Его отправили в отставку в ходе расследования дела о махинациях в компании "Оборонсервис". В декабре 2013 года Сердюкову было предъявлено официальное обвинение по делу о халатности, согласно которому от его действий государство понесло ущерб на сумму 56 миллионов рублей. Экс-министр своей вины не признал. В марте 2014 года он был амнистирован органами следствия на основании амнистии, объявленной в честь 20-летия Конституции РФ.

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    Автор: Сергей Елкин


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Что говорят в Германии о причинах авиакатастрофы Superjet 100? (06.05.2019)

 

 

Контекст

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

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Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево после обнаружения неисправности  

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Что говорят в Германии о причинах авиакатастрофы Superjet 100? (06.05.2019)  

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