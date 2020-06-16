Экс-канцлер Шредер выступил за возвращение России в G8

В очередной серии своего подкаста бывший канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder), занимающий должность главы совета директоров "Роснефти", высказался за возвращение России в клуб стран G8, из которого она была исключена в 2014 году из-за аннексии Крыма.

"Конечно, имеет смысл, сотрудничая в этих форматах, привлекать и тех, кто необходим для решения вопросов мировой политики", - сказал Шредер в очередном выпуске своего подкаста, опубликованном во вторник, 16 июня. Так он ответил на вопрос ведущего о недавнем предложении президента США Дональда Трампа создать формат G11 c привлечением в том числе России. При этом бывший канцлер ФРГ назвал "неверным" представление о том, что "можно изолировать страну, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладающую правом вето".

О действиях России в Украине, ставших причиной исключения России из "большой восьмерки", политик сказал, что "к этому можно относиться очень по-разному". Россия присоединилась к группе G7, в которую входят ведущие промышленные страны Западной Европы, Северной Америки и Япония, в конце 1990-х.

Говоря об актуальных событиях, Шредер также подверг критике введенные и запланированные ограничения США против строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Бывший политик, который занимает должность главы совета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream 2 и недавно был переизбран председателем совета директоров "Роснефти", назвал "неприемлемыми" и "разрушающими доверие" угрозы со стороны США о применении экстерриториальных санкций против Германии и других стран.

Почему у Шредера особое отношение к России

Шредер, Путин и западные лидеры на параде в Москве, 9 мая 2005

Темами первых трех подкастов были пандемия коронавируса, будущее Европы и ситуация в США. Четвертый выпуск получасового подкаста Шредера полностью посвящен России. Говоря о причинах своего особого отношения к РФ, 76-летний социал-демократ упомянул своего отца, солдата вермахта, погибшего на войне в Румынии, а также вспомнил свою первую поездку в СССР в 1970-е годы. Во время той поездки по приглашению комсомола, рассказал Шредер, ему запомнился мужчина, который в одном из советских городов водил делегацию из ФРГ по музею Великой Отечественной войны. Этот мужчина во время экскурсии сказал, что не держит зла на новое поколение немцев, и это, по словам Шредера, произвело на него сильное впечатление. Подчеркнув, что Германия "в долгу" перед Россией и несет ответственность за то, чтобы события войны не повторились, Шредер рассказал, как сильно его впечатлило оказанное ему Путиным внимание в 2005 году, когда он был приглашен на юбилейный Парад победы 9 мая в Москве и оказался рядом с лидерами стран-союзников. Экс-канцлер назвал это особым жестом.

Отвечая на вопрос о своих приятельских отношениях с Владимиром Путиным, Шредер был немногословен, рассказав о своей первой частной встрече с ним в канун Рождества. Экс-канцлера впечатлило, как хорошо говорили по-немецки дочери президента России. Свои отношения с главой Кремля Шредер назвал "рациональными и доверительными".

О поправках в Конституцию: "Это должна решать Россия"

Критических замечаний в адрес главы Кремля и России в целом в подкасте не прозвучало. Исключением стало лишь общее высказывание о том, что в процессе консолидации государства и ограничения влияния олигархов были допущены "ошибки, но это неизбежно".

На косвенный вопрос о принятых в России в 2020 году изменениях в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину находиться у власти до 2036 года, Шредер ответил коротко: "Это должна решать Россия". О двух своих детях, которых он в середине 2000-х годов удочерил и усыновил в России, бывший канцлер не проронил ни слова.

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