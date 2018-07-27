 Экс-главу Volkswagen подозревают в неуплате налогов | Новости из Германии о Германии | DW | 29.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Экс-главу Volkswagen подозревают в неуплате налогов

Следователи предполагают, что Винтеркорн переводил миллионные суммы в Швейцарию "на черный день" на случай убытков из-за дизельного скандала, пишет Bild.

Мартин Винтеркорн (фото из архива)

Мартин Винтеркорн (фото из архива)

Прокуратура немецкого города Брауншвейга ведет расследование в отношении бывшего главы автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn), подозреваемого в налоговых правонарушениях, сообщает газета Bild в воскресенье, 29 июля, с ссылкой на материалы следствия. По этой информации, речь идет, в частности, о совершенных в прошлые годы переводах на счета в швейцарских банках на общую сумму в 10 млн евро.

Контекст

Дизельный скандал в Германии не утихает и приносит немецкому автопрому все большие убытки. Имиджевые и финансовые потери несут крупнейшие автопроизводители. DW собрала основные факты. (14.06.2018)

После многочасового заседания суд в Лейпциге отложил решение, способное сильно повлиять на будущее дизеля. DW о том, кого и как затронут возможные ограничения для дизельных автомобилей в Германии. (22.02.2018)

Следователи предполагают, что Винтеркорн в 2016-2017 годах переводил миллионные суммы со своего счета в Sparda Bank Nürnberg на счет, управляемый по доверенности его налоговым консультантом, а оттуда деньги попадали в банк Vontobel в Цюрихе - в том числе на счет депо супруги Винтеркорна. Часть переводов, предположительно, была дарением, в связи с чем требовалось заплатить налог в размере более полумиллиона евро.

Не исключена связь с дизельным скандалом

Изначально подозрения в отмывании денег изучала прокуратура Мюнхена, но позже следователи заподозрили связь с дизельным скандалом, в связи с чем дело было передано в Брауншвейг, отмечает Bild. В частности, не исключается, что экс-глава VW, переводя деньги в Швейцарию, стремился отложить средства "на черный день", говорится в материалах следствия. Из-за обвинений в манипулировании данными о вредных выхлопах дизельных автомобилей, после которых Винтеркорн в 2015 году ушел в отставку, ему грозят высокие штрафы.

Адвокат Винтеркорна Феликс Дёр (Felix Dörr) отвергает подозрения и, как он заявил в интервью информагентству dpa, проверяет возможность обвинить прокуратуру в разглашении служебной тайны. Данные о частном имущественном положении и налогах Винтеркорна не имеют ничего общего с "выхлопным скандалом", утверждает Дёр.

Смотрите также:

  • Логотип Volkswagen с американским флагом.

    Volkswagen: история одной махинации

    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

  • Выхлопная труба автомобиля VW Tiguan

    Volkswagen: история одной махинации

    Их предупреждали

    Между тем в мае 2014 года авторитетный американский институт ICTT (International Council on Clean Transportation) уже обращал внимание EPA, что выхлопные показатели у некоторых автомобилей Volkswagen значительно выше, чем разрешено законом. Реакции от Volkswagen не последовало.

  • Автомобиль Clean Diesel

    Volkswagen: история одной махинации

    Корнями в прошлое

    Вскоре выяснилось, что решение о манипуляциях было принято автоконцерном еще в 2005 году - для укрепления на американском рынке. Во время рекламной кампании в США Volkswagen использовал слоган Clean Diesel, утверждая, что дизельные автомобили - это экологично и надежно.

  • Автопарк Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Затронуты миллионы машин

    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

  • Мартин Винтеркорн, бывший глава Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Вот злонравия достойные плоды

    Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn), экс-глава Volkswagen, пережил крушение карьеры. Еще в апреле он добился продления контракта, но спустя ровно неделю после первых публикаций EPA подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.

  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    ФРГ подтверждает махинации

    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

Ссылки в интернете

Bild - о подозрениях в неуплате налогов в отношении Мартина Винтеркорна

Аудио- и видеофайлы по теме

Дизельные запреты в Германии: первые ощутимые последствия  

Из директорcкого кресла в СИЗО: почему глава Audi оказался за решеткой  

Как выглядит кладбище дизельной технологии в США  

Также по теме

Deutschland Symbolbild VW-Abgasskandal

Дизельный скандал разрастается: кому в Volkswagen грозит тюрьма 18.06.2018

Арест главы компании Audi Руперта Штадлера - новый этап в расширяющемся судебном преследовании топ-менеджеров немецкого автопрома. DW называет важнейшие имена дизельного скандала.

Deutschland Deutsche Autobauer unter Kartellverdach NEU

Дизельный скандал и "эффект домино" для немецкого автопрома 14.06.2018

Дизельный скандал в Германии не утихает и приносит немецкому автопрому все большие убытки. Имиджевые и финансовые потери несут крупнейшие автопроизводители. DW собрала основные факты.

Martin Winterkorn vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss

В США предъявили обвинения экс-главе Volkswagen по делу о "дизельгейте" 03.05.2018

Прокуратура штата Мичиган обвинила бывшего гендиректора VW Мартина Винтеркорна в сговоре с другими руководителями концерна с целью мошенничества.

Самые читаемые

Пассажирка случайно парализовала работу аэропорта в Мюнхене  

Белый дом восстановил в стенограмме вопрос Путину о победе Трампа  

Есть ли будущее у многоквартирных домов в ФРГ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно