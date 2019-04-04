Экс-главу Nissan Карлоса Гона исключили из совета директоров

Бывшего главу автоконцернов Nissan и Renault Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan. Такое решение акционеры японского автоконцерна приняли на внеочередном собрании, прошедшем в понедельник, 8 апреля. Кроме Гона они исключили также одного из его ближайших сподвижников Грэга Келли. Оба менеджера обвиняются в финансовых махинациях. В совет директоров Nissan был введен новый президент Renault Жан-Доминик Сенар.

Несмотря на то, что Гон еще в 2018 году был уволен с поста председателя совета директоров, он оставался его членом и мог принимать участие в заседаниях. По словам генерального директора Nissan Хирото Саикавы, Карлос Гон не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

Гон и Келли, были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. В частности, Гона обвиняют в том, что он занизил свои доходы и не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Кроме того, по данным следствия, он переложил на концерн свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

6 марта Гон был освобожден из тюрьмы под залог, однако 4 апреля его вновь арестовали в связи с новыми подозрениями в махинациях. Все обвинения менеджер отрицает и заявляет о заговоре против него.

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