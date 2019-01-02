 Экс-глава WADA призвал более жестко действовать против допинга | Новости из Германии о Европе | DW | 04.11.2019

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Европа

Экс-глава WADA призвал более жестко действовать против допинга

Исполком WADA рассмотрит вопрос о России. В преддверии заседания немецкие спортивные чиновники критикуют подход агентства к допинг-скандалу в РФ.

Допинг-проба

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд призвал к более жестким мерам в борьбе с допингом и похвалил Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) за ее действия по отношению к российским атлетам. "Мы должны быть жестче. Если человек знает правила и не придерживается их, тогда он отстраняется", - заявил Паунд агентству AFP в понедельник, 4 ноября.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Допустят ли российских легкоатлетов к участию в Олимпийских играх в Рио? Немецкий журналист Хайо Зеппельт, расследовавший проблему допинга в России, ответил на этот и другие вопросы в эксклюзивном интервью DW. (14.01.2016)

Это заявление он сделал в преддверии заседания исполкома WADA, которое состоится в тот же день в польском Катовице в рамках Международной конференции по допингу. В повестке заседания агентства есть пункт "О России", обсуждение пройдет в закрытом режиме.

WADA потеряло доверие из-за своего подхода к допинг-скандалу в России, сказал в тот же день глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) агентству dpa. С ним согласна и глава антидопингового агентства Германии (NADА) Андреа Гоцман (Andrea Gotzmann). Доверие к организации, в первую очередь со стороны чистых спортсменов, серьезно подорвано, отмечает она.

Хёрман также раскритиковал нынешнего главу агентства Крейга Риди. "Если что-то важное, как в случае с Россией, годами идет в очевидно неверном направлении, ответственный в руководстве организации обязан навести порядок", - говорит глава DOSB. Агентство с 1 января 2020 года возглавит легкоатлет Витольд Банька.

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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