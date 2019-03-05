 Экс-глава Nissan Карлос Гон вышел на свободу под залог | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.03.2019

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Мир

Экс-глава Nissan Карлос Гон вышел на свободу под залог

Чтобы выйти на свободу, Гон заплатил почти 8 млн евро. Ранее суд в Токио отклонил протест прокуратуры.

Карлос Гон

Карлос Гон

Бывший глава автоконцернов Nissan и Renault Карлос Гон, который более 3,5 месяца находился под арестом в Японии, в среду, 6 марта, вышел на свободу. Вечером во вторник суд в Токио постановил отпустить 64-летнего топ-менеджера под залог в размере 1 млрд иен (в пересчете - 7,9 млн евро). Кроме того, топ-менеджер согласился с тем, что на входе в его дом установят камеру наблюдения.

Тем самым суд отклонил внесенный ранее в тот же день протест прокуратуры на решение освободить Гона под залог. 

Обвинения в адрес Гона

Карлос Гон спас Nissan от банкротства и основал франко-японский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. 19 ноября 2018 года его арестовали, а 10 декабря ему предъявили обвинения в занижении личных доходов в 2010-2015 годах, а также в личном обогащении за счет средств Nissan.

Контекст

В январе японская прокуратура предъявила Карлосу Гону новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы. Все обвинения Гон отрицает и заявляет о заговоре против него. Обвинения в занижении доходов предъявлены также самому концерну Nissan и его бывшему представительному директору Грэгу Келли.

Уже через несколько дней после ареста Nissan уволил Гона с поста главы административного совета компании. В конце января министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что топ-менеджер написал заявление об уходе и с должности главы Renault.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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