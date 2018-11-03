Экс-глава штаба Путина возглавил рейтинг самых богатых ректоров вузов РФ

Ректор Санкт-Петербургского горного университета и бывший глава избирательного штаба Владимира Путина по Санкт-Петербургу Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов, заработав в 2018 году 236,9 млн рублей (около 3,2 млн евро).

Об этом свидетельствует рейтинг, подготовленный агентством РБК на основании анализа антикоррупционных деклараций.

По данным агентства, в 2018 году зарплата Литвиненко, который в 1997 году был, среди прочего, научным руководителем защищавшего кандидатскую диссертацию Путина, составила порядка 6,8 млн рублей (свыше 93 тыс. евро). Наряду с этим он получил дивиденды от российского химического холдинга "ФосАгро", где владеет около 20 процентами акций.

На втором и третьем местах в рейтинге РБК расположились ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау и руководитель Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. Первый в 2018 году заработал 107,6 млн рублей (около 1,4 млн евро), второй - 60 млн рублей (около 822 тыс. евро).

Мау входит в советы директоров Сбербанка, "Северстали" и банка ТКБ. Синельников-Мурылев также является проректором по науке Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и получает доход от ценных бумаг и акций.

Прорыв года

Самый большой рывок в рейтинге - у ректора Белгородского государственного университета Олега Полухина. Диссертационный совет его вуза в 2017 году сохранил за министром культуры Владимиром Мединским ученую степень доктора исторических наук. За год Полухин переместился с 49-й на 19-ю строчку (его доход за 2018 год - 17,7 млн рублей, или около 242 тыс евро).

Всего в перечне РБК - 25 позиций. При составлении списка за 2018 год были проанализированы почти 1,3 тыс. антикоррупционных деклараций.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге? Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

Российская политика в карикатурах Экономические обещания Медведева, или Деньги будут? Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.

Российская политика в карикатурах Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

Российская политика в карикатурах Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

Российская политика в карикатурах Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

Российская политика в карикатурах Автономному интернету - удаленное голосование Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.

Российская политика в карикатурах Особенности политической оттепели в России Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

Российская политика в карикатурах Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.

Российская политика в карикатурах Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

Российская политика в карикатурах Феномен "суверенного интернета" Работа депутатов российской Госдумы над законом об изоляции Рунета у одних вызывает одобрение, у других - критику и скепсис. Карикатурист Сергей Елкин явно в числе последних.

Российская политика в карикатурах "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

Российская политика в карикатурах Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

Российская политика в карикатурах Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.

Российская политика в карикатурах "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.

Российская политика в карикатурах Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков Меры соцподдержки, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, он просчитывал "в столбик", поведала вице-премьер Голикова. Карикатурист Сергей Елкин о новом тренде от президента РФ.

Российская политика в карикатурах Послание Путина Федеральному собранию: гуляют все! В послании Федеральному собранию Владимир Путин обещал помочь многодетным семьям, пенсионерам, ипотечникам... Карикатурист Сергей Елкин о том, как может выглядеть такая помощь.

Российская политика в карикатурах Новые враги российских солдат по версии Госдумы Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.

Российская политика в карикатурах Особенности российского решения проблем В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

Российская политика в карикатурах Агенты ГРУ - уже без прикрытия Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

