 Экс-глава штаба Путина возглавил рейтинг самых богатых ректоров вузов РФ | Новости из Германии о России | DW | 31.05.2019

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Россия

Экс-глава штаба Путина возглавил рейтинг самых богатых ректоров вузов РФ

Владимир Литвиненко, чей задекларированный доход составил почти 240 млн рублей, руководит Санкт-Петербургским горным университетом и владеет акциями российского холдинга "ФосАгро".

Владимир Литвиненко

Владимир Литвиненко

Ректор Санкт-Петербургского горного университета и бывший глава избирательного штаба Владимира Путина по Санкт-Петербургу Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов, заработав в 2018 году 236,9 млн рублей (около 3,2 млн евро).

Об этом свидетельствует рейтинг, подготовленный агентством РБК на основании анализа антикоррупционных деклараций.

По данным агентства, в 2018 году зарплата Литвиненко, который в 1997 году был, среди прочего, научным руководителем защищавшего кандидатскую диссертацию Путина, составила порядка 6,8 млн рублей (свыше 93 тыс. евро). Наряду с этим он получил дивиденды от российского химического холдинга "ФосАгро", где владеет около 20 процентами акций.

Контекст

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На втором и третьем местах в рейтинге РБК расположились ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау и руководитель Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. Первый в 2018 году заработал 107,6 млн рублей (около 1,4 млн евро), второй - 60 млн рублей (около 822 тыс. евро).

Мау входит в советы директоров Сбербанка, "Северстали" и банка ТКБ. Синельников-Мурылев также является проректором по науке Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и получает доход от ценных бумаг и акций.

Прорыв года

Самый большой рывок в рейтинге - у ректора Белгородского государственного университета Олега Полухина. Диссертационный совет его вуза в 2017 году сохранил за министром культуры Владимиром Мединским ученую степень доктора исторических наук. За год Полухин переместился с 49-й на 19-ю строчку (его доход за 2018 год - 17,7 млн рублей, или около 242 тыс евро).

Всего в перечне РБК - 25 позиций. При составлении списка за 2018 год были проанализированы почти 1,3 тыс. антикоррупционных деклараций.

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