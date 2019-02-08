 Экс-глава РФЖ Якунин заключил мировую с ″Новой газетой″ | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2019

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Россия

Экс-глава РФЖ Якунин заключил мировую с "Новой газетой"

Недовольство Якунина вызвали две статьи, опубликованные в "Новой газете". Мировое соглашение касается одной из этих публикаций.

Судебный молоток

Бывший глава ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимир Якунин заключил мировое соглашение с "Новой газетой" по одной из двух спорных статей, опубликованных изданием. Эту информацию в пятницу, 8 февраля, подтвердила агентству РБК пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

"Там две претензии, по одной мы заключили мировое, а по второй будет рассмотрение 1 марта. Все дело по Сухотину перенесли. А материалы по Муртазину - да, заключили мировое соглашение и со старшим Якуниным, и с младшим. Я не могу сказать, что мы довольны, это такой юридический паритет. Мы удаляем все формулировки, которые оспаривала сторона РЖД, там, где упоминается возможная связь сына Якунина с убийством следователя Шишкиной. Там неаккуратные формулировки. Мы это все удаляем, и никакой компенсации мы не выплачиваем", - пояснила Прусенкова.

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Представитель Якунина Григорий Левченко подтвердил факт заключения мирового соглашения. "В нашем исковом требовании было две статьи "Новой газеты". Мы пришли к мировому соглашению в отношении одной из них, которая касалась гибели следователя. Она будет удалена, будет опубликовано опровержение, нам принесли извинения, как мы того изначально требовали. Мы удовлетворены. В отношении второй статьи продолжаем настаивать на недостоверности распространенных сведений, поэтому попросили суд рассмотреть иск в этой части по существу. Объем наших требований в части второй статьи "Новой газеты" не менялся", - указал Левченко.

Иски к "Новой"

Владимир Якунин подал иск к "Новой газете" в ноябре 2018 года. В иске, направленном в Басманный суд Москвы, указывалось, что в двух публикациях газеты "содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер". От издания потребовали удалить эти статьи, разместить опровержение и выплатить компенсации в 2 млн руб.

В декабре 2018 года сын Владимира Якунина Андрей также подал в суд на "Новую газету" из-за статьи об убийстве подполковника МВД Евгении Шишкиной. Издание указывало, что это преступление может быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.​

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    Автор: Галина Петровская


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