 Экс-глава МИД ФРГ назвал Фридриха Мерца вероятным преемником Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 03.11.2018

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Германия

Экс-глава МИД ФРГ назвал Фридриха Мерца вероятным преемником Меркель

Согласно опросу, почти половина немцев верят, что Фридрих Мерц сможет улучшить рейтинг ХДС, если сменит на посту его председателя действующего канцлера Ангелу Меркель.

Фридрих Мерц, Зигмар Габриэль и глава American Council on Germany Роберт Киммит

Фридрих Мерц, Зигмар Габриэль и глава American Council on Germany Роберт Киммит, 16.05.2017 г.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) "определенно имеет хорошие шансы" сменить Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС), считает экс-глава Социал-демократической партии (СДПГ) и МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Об этом Габриэль заявил в субботу, 3 ноября, в интервью информагентству dpa.

Кроме того, бывший лидер социал-демократов полагает, что Мерц не прочь стать канцлером ФРГ. "Думаю, любой председатель ХДС в принципе может претендовать на то, чтобы стать следующим канцлером, - отметил Габриэль. - Скажет ли он об этом сейчас или нет, это другой вопрос. Но зачем кому-то стремится стать председателем ХДС, если он не хочет быть преемником Меркель"?

Немцы верят Мерцу 

Между тем, согласно опросу, проведенному социологическим институтом Civey по заказу газеты Die Welt, почти половина немцев (49%) считают, что Мерц сможет улучшить рейтинг ХДС, в частности, на прошедших недавно выборах в ландтаг федеральной земли Гессен. В рядах ХДС уровень доверия бывшему главе фракции ХДС/ХСС в бундестаге еще выше - 63 процента.

Контекст

Один из кандидатов на пост председателя ХДС - бывший лидер фракции консерваторов в бундестаге, давний оппонент канцлера Фридрих Мерц. (30.10.2018)

Ангела Меркель заявила, что покидает пост главы партии ХДС. Его может снова занять женщина: похожая на Меркель, но все же другая. Портрет Аннегрет Крамп-Карренбауэр от DW. (30.10.2018)

Он - самый молодой, и, пожалуй, самый амбициозный среди претендентов на пост главы правящей в Германии партии ХДС. Кто такой Йенс Шпан, который хочет сменить Ангелу Меркель? (30.10.2018)

В то же время в то, что поднять популярность партии смогут двое других кандидатов на пост председателя ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и Йенс Шпан (Jens Spahn), - верят только примерно 19% и 6% респондентов соответственно. Почти четверть опрошенных (22%) полагают, что никто из троих не сможет улучшить показатели христианских демократов.

Меркель останется канцлером до 2021 года

29 октября Ангела Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году, после чего не будет больше выдвигать свою кандидатуру и на этот пост.

Ранее Меркель заявляла, что для нее посты лидера ХДС и председателя правительства представляются неразделимыми.

Выборы нового председателя ХДС пройдут в начале декабря на очередном съезде партии в Гамбурге.

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  • Петер Альтмайер

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    Тот, кому доверяет Меркель

    Ангела Меркель, считается, доверяет главе ведомства канцлера Петеру Альтмайеру по всем вопросам. Теперь 59-летнего политика из ХДС ждет новая задача: руководить министерством экономики и энергетики. Отдав социал-демократам более влиятельное финансовое ведомство, ХДС поставила авторитетного и близкого Меркель политика на второй по значимости экономический пост.

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  • Катарина Барляй

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Кто займется правом

    На пост министра юстиции социал-демократы выдвинули уроженку Кельна Катарину Барлей. Юрист по профессии, до сих пор она исполняла функции министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

  • Хубертус Хайль

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  • Юлия Клёкнер

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    45-летняя Юлия Клёкнер родом из земли Рейнланд-Пфальц, где важную роль играет сельское хозяйство и виноделие. У Клёкнер за плечами два года работы парламентским госсекретарем при министерстве сельского хозяйства. Теперь она его возглавит.

  • Андреас Шойер

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  • Герд Мюллер

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    Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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Преемник или преемница: кто возглавит партию Меркель после Меркель?

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Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

Представляем ключевых министров нового кабинета Ангелы Меркель, среди которых много новичков. (09.03.2018)  

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Опрос Die Welt о претендентах на пост председателя ХДС

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