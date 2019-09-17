 Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2019

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Европа

Экс-глава МВФ Лагард утверждена на пост главы Европейского центробанка

Преемница Марио Драги намерена поддерживать в еврозоне стабильные цены. Кандидатуру Кристин Лагард утвердили на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Кристин Лагард в Европарламенте и флаг Евросоюза

Кристин Лагард в Европарламенте (фото из архива)

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 18 октября, утвердили кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). 63-летняя француженка сменит Марио Драги, который руководил ЕЦБ с 2011 года. Она приступит к исполнению своих обязанностей в рамках восьмилетнего контракта 1 ноября.

"Я с нетерпением ожидаю работы с талантливым персоналом ЕЦБ", - написала Лагард в своем микроблоге Twitter. Она добавила, что намерена "поддерживать в еврозоне стабильность цен и безопасность банков".

Контекст

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Несмотря на очевидную неэффективность принимаемых мер, глава ЕЦБ Марио Драги продолжает проводить свою денежную политику, ведущую экономику еврозоны к краху, считает Хенрик Бёме. (10.03.2016)

Ее кандидатуру участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть в начале июля. После этого Лагард, возглавлявшая тогда Международный валютный фонд (МВФ), объявила, что приостанавливает работу на этом посту на период номинации.

Преемницей француженки на должности директора-распорядителя МВФ стала болгарский экономист Кристалина Георгиева, ранее занимавшая посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а также еврокомиссара по бюджету.

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