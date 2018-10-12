Экс-глава конституционного суда ФРГ - за ограничение срока правления канцлера

Бывший председатель Федерального конституционного суда Германии Ханс-Юрген Папир (Hans-Jürgen Papier) предложил ограничить пребывание на посту канцлера ФРГдвумя сроками. Об этом Папир заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 13 октября. Он считает, что ограниченное нахождение на посту усилит давление на главу правительства, которому придется загодя подыскивать преемника.

Папир напомнил, что канцлер может быть в любое время отправлен в отставку, если за это в рамках вотума недоверия выскажется большинство депутатов бундестага. "Но, очевидно, политические партии, которые поддерживают канцлера, совершенно не способны совершить такую самокорректировку", - продолжил бывший глава высшей судебной инстанции ФРГ.

Он также высказался за увеличение срока полномочий бундестага с четырех до пяти лет по примеру ландтагов многих федеральных земель. По мнению Папира, это повысило бы работоспособность германского парламента.

"Эрозия правового государства" в Германии

Экс-председатель Федерального конституционного суда предостерег от "эрозии правового государства" в стране. "По сравнению с другими государствами наш общественно-правовой уклад еще находится в достаточно хорошей форме, но нельзя не признать определенные признаки эрозии", - пояснил Папир, отметив, что "растет раскол в обществе", а политические противники обращаются друг с другом "как с врагами конституции".

Радикальные силы используют эти тенденции для борьбы с демократической системой, предостерег юрист. В частности, по его мнению, растущее влияние правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) связано с тем, что "многие люди утратили веру в способность центристских партий решать проблемы". "Слава богу, мы далеки от положения дел, которое сложилось под конец существования Веймарской республики. Повода для истерии нет, - продолжил Папир. - Но настало время обратить внимание на отклонения от нормального развития, которые должны быть срочно исправлены".

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