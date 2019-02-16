 Экс-глава Каталонии Пучдемон будет баллотироваться в Европарламент | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2019

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Европа

Экс-глава Каталонии Пучдемон будет баллотироваться в Европарламент

Карлес Пучдемон возглавит список сепаратистского блока "Вместе за Каталонию" на выборах в Европарламент. Из Брюсселя он намерен продолжать добиваться независимости Каталонии от Испании.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, намерен баллотироваться в Европарламент, чтобы продолжать борьбу за независимость Каталонии от Испании. 56-летний политик и бывший журналист примет участие в выборах 26 мая во главе списка сепаратистского блока "Вместе за Каталонию", заявила в воскресенье, 10 марта, журналистам официальный представитель каталонской администрации Эльза Артади.

"Пришло время сделать еще один шаг в сторону интернационализации права Каталонии на самоопределение", - написал Пучдемон в Twitter после заседания совета своей Каталонской европейской демократической партии.

Контекст

В Верховном суде Испании рассматривают дело группы лиц, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. Суд заслушает 12 человек, находящихся на скамье подсудимых. (12.02.2019)

По истечении срока двух ультиматумов, предъявленных Каталонии, правительство страны объявило о намерении задействовать 155-ю статью конституции. Что значит этот шаг, объясняет DW. (26.10.2017)

На этом заседании также было принято решение выступать на выборах как в парламент Испании 28 апреля, так и в Европарламент и в местные органы власти в Каталонии совместно с беспартийными сторонниками независимости региона.

Конфликт с  Мадридом вокруг независимости Каталонии резко обострился в 2017 году после того, как тогдашний глава региональной администрации Карлес Пучдемон провел референдум об отделении Каталонии от Испании. Испанские органы юстиции признали незаконным референдум, на котором при очень низкой явке большинство участников проголосовали за независимость. В октябре 2017 года Пучдемон провозгласил независимость Каталонии от Мадрида. Правительство Испании, однако, сместило его и объявило в розыск.

На местных выборах в Каталонии в декабре 2017 года сепаратистские партии вновь одержали победу, но так и не смогли выработать единую стратегию обретения независимости.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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