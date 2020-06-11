Экс-глава Белгазпромбанка назвал обыск давлением на соратников

Бывший председатель правления Белгазпромбанка и претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико расценивает обыск, проведенный в этом банке Комитетом государственного контроля (КГК), как давление на своих соратников. Действия КГК "направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет", заявил Бабарико в ходе стрима в четверг, 11 июня.



Такая ситуация показывает "с полной ясностью, что представители власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов", и в этом кроется ее цинизм, считает политик. "Продолжение нашей борьбы" является "единственно правильным способом поведения и ответом на произвол и беззаконие", отметил он. По словам Бабарико, штаб инициативной группы находится в безопасности и продолжает работу.

Несколькими часами ранее сотрудники департамента финансовых расследований КГК Беларуси устроили проверку в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем, сообщило ведомство. Подозреваемыми по делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы, подчеркнули в комитете. По информации КГК, экс-председатель правления банка в данный момент "не имеет процессуального статуса" в рамках расследования.

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