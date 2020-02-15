Экс-адвокат судившейся с Трампом порноактрисы шантажировал Nike

Адвокат Майкл Авенатти, представлявший ранее интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс (псевдоним Стефани Клиффорд) в тяжбе против президента США Дональда Трампа, проиграл процесс против производителя спортивных товаров Nike, обвинявшего Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов. Об этом пишет в пятницу, 14 февраля, информагентство AFP.

Сообщается, что адвокат угрожал компании Nike раскрыть вредящую ее имиджу информацию, связанную со скандалом вокруг баскетбола в колледже. Агентство не уточняет, о каком именно скандале идет речь.

Известно, однако, что в конце февраля 2019 года акции Nike обвалились после инцидента, произошедшего с восходящей звездой баскетбольной лиги NBA Ционом Уильямсоном, который на тот момент еще учился в колледже. Во время одного из матчей у его кроссовки производства Nike отошла подошва, из-за чего спортсмен поскользнулся и получил травму.

Задержание адвоката Майкла Авенатти по делу о шантаже Nike произошло в марте 2019 года. Ожидается, что мера наказания, определенная для него судом, будет оглашена 17 июня.

Тяжба порноактрисы Сторми Дэниэлс против Трампа

Международную известность Майкл Авенатти получил, представляя интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что в 2006 году она имела интимные отношения с женатым президентом США Дональдом Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от Трампа 130 000 долларов в рамках договоренности о молчании.

Авенатти выступил адвокатом порноактрисы, когда она впоследствии решила разорвать эту договоренность. Договор с Авенатти Дэниэлс расторгла незадолго до того, как тот был задержан в связи с делом о шантаже Nike.

Другие процессы против Майкла Авенатти

По информации AFP, в апреле 2019 года в Лос-Анджелесе против Авенатти было возбуждено дело о банковских махинациях, краже и уклонении от уплаты налогов. Ожидается, что процесс по этому делу начнется 19 мая 2020 года.

Кроме того, 21 апреля 2020 года должен начаться процесс против Авенатти по делу о подделке документов, которую он предположительно осуществил с целью завладеть 300 000 долларов, предназначавшимися Сторми Дэниэлс в качестве аванса за ее мемуары.

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