Экстрим в Германии: путеводитель для любителей острых ощущений

Катаетесь на скейтборде, BMX или серфе? Летаете на параплане? Мы составили короткий путеводитель по Германии для любителей экстремальных видов спорта.
Скейтборд и BMX
Крупнейший скейтпарк Германии - Eller. Находится он в Дюссельдорфе, площадь - 3,8 тысячи квадратных метров. Парк совсем новый, его открыли в июне 2018 года, сейчас там проходят чемпионаты страны по скейтбордингу. В Берлине скейтбордистам (а также тем, кто катается на BMX и играет в баскетбол) стоит обратить внимание на Mellowpark! - один из крупнейших открытых спортивных парков Европы площадью 60 тысяч квадратных метров. В Мюнхене любителям этих видов спорта подойдет скейтпарк am Hirschgarten, в Кельне - Kap686, расположенный на берегу Рейна, в Мюнстере - один из старейших скейтпарков Berg Fidel, во Франкфуртте-на-Майне - Hafenpark, а во Фленсбурге - BMX- und Skatepark Schlachthof на берегу Балтийского моря. Крупнейший крытый скейтпарк в Германии расположен на севере страны - в Аурихе.
Лонгборд
Тем, кто катается на лонгборде, понравятся ровные взлетно-посадочные полосы на территории бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине. Дистанция подлиннее - "Вулканический велосипедный маршрут" (Vulkanradweg), который начинается под Франкфуртом-на-Майне и растягивается на 94 километра. Тут лонгбордистам особенно нравится 14-километровый участок между Хартмансхайном и Гедерном. Между ними регулярно ходит автобус, так что на трассе можно поднажать, а потом добраться до места ночевки уже просто с лонгбордом в руках. Для самого экстремального стиля катания - даунхилла - подойдет трасса Staufen Downhill под Геппингеном на юге Германии. Но здесь надо иметь очень серьезный опыт за плечами (и, разумеется, защиту).
Серфинг
В Мюнхене серферы собираются на притоке Изара в Английском саду в центре города. Волна здесь подходит скорее опытным серферам. В целом же ради этого вида спорта стоит ехать на север Германии - на Балтийское или Северное море, сезон - с начала мая до конца октября. Родина серфинга в Германии - остров Зюльт, длина песчаных пляжей здесь - 40 километров. И новичкам, и опытным серферам также стоит присмотреться к острову Норденай и к курорту Санкт-Петер-Ординг.
Виндсерфинг, кайтсерфинг
Санкт-Петер-Ординг - также одно из самых популярных мест для кайт- и виндсерфинга в Германии. Для новичков в этих видах спорта подойдут, например, Зюрендорф и Вик, расположенные на немецком острове Рюген, остров Фемарн и побережья в пригородах Эмдена. На юге Германии любителям этих видов спорта стоит обратить внимание, например, на озера Бодензее, а также баварские Тегернгзе, Аммерзе и Кимзе.
Параплан, дельтаплан
Всего по Германии насчитывается более 900 полей для тех, кто летает на параплане и дельтаплане. Значительная часть из них находится в баварских Альпах, более 200 - в соседней с Баварией земле Баден-Вюртемберг. Там любителям параплана и дельтаплана стоит обратить внимание на высокогорья Шварцвальда и на горный массив Швабский Альб. В Берлине можно полетать на площадке Тойфельсберг (Teufelsberg), в западной части страны спортсмены часто ездят в долину Мозеля, на севере для этого хороши скалы, например, в районе города Эккернферде.
В журнале на сайте Гете-Института теперь будет больше информации о путешествиях. Это наш совместный проект! Мы будем рассказывать о том, куда стоит отправиться в Германии и как при этом не чувствовать себя типичным туристом.
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