"Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.
Смотрите также:
Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях, считает Иван Преображенский. (07.08.2018)
Компания Mail.ru предложила декриминализировать лайки и репосты в РФ. "Реакция правоохранительных органов часто оказывается немотивированно жестокой", - считают в компании. (06.08.2018)
Можно сколько угодно симулировать обратную связь с народом, толку все равно не будет, раз нет главного - политической конкуренции и сменяемости власти, считает Александр Плющев. (24.07.2018)