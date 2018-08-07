"Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

Комментарий: Тысячи осужденных за лайки и репосты - это уже репрессии?

Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях, считает Иван Преображенский. (07.08.2018)