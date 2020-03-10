Экспорт немецких вооружений в Турцию в 2019 году вырос вдвое

В 2019 году правительство Германии утвердило 187 заявок на экспорт вооружений в Турцию на общую сумму 31,6 миллиона евро. Этот показатель более чем вдвое выше, чем годом ранее, сообщило во вторник, 10 марта, dpa со ссылкой на ответ МИД ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

При этом боевое оружие Анкаре в прошлом году не поставлялось. После начала осенней военной операции Турции на севере Сирии число утвержденных поставок вооружений значительно сократилось, но Берлин не отказался от них полностью, указывается далее. После 9 октября правительство ФРГ утвердило пять таких заявок на общую сумму 3,1 миллиона евро. В 2018 году немецкие власти одобрили 58 поставок вооружений Анкаре на сумму 12,9 миллиона евро.

Эксперт Левой партии по внешней политике Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) назвала безответственным экспорт немецких вооружений в Турцию на фоне ее вмешательства в сирийских конфликт. "Политика федерального правительства в отношении экспорта вооружений разрушительна для всего региона и побуждает тем самым все больше людей к бегству", - заявила она, призвав Берлин к полному отказу от поставок средств обороны Анкаре.

Военная операция Турции на севере Сирии

9 октября 2019 года турецкие вооруженные силы начали в Сирии операцию "Источник мира" против сил самообороны сирийских курдов YPG. Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Турция заявляла о намерении создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции.

22 октября 2019 года в Сочи был подписан меморандум между РФ и Турцией, в соответствии с которым две страны приступили к совместному патрулированию в районе турецко-сирийской границы. Согласно договоренности, бойцы из курдской группировки YPG должны были покинуть 30-километровую зону безопасности к 29 октября.

Однако вооруженный конфликт на севере Сирии не прекратился. Войска Асада при поддержке российской военной авиации ведут наступление в провинции Идлиб, считающейся последним оплотом сирийской оппозиции, а также террористов "Исламского государства".

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