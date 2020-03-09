 Экспорт Германии в январе сократился на более чем два процента | Новости из Германии о Германии | DW | 09.03.2020

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Германия

Экспорт Германии в январе сократился на более чем два процента

Сокращение экспорта Германии в январе было связано с глобальными торговыми конфликтами и выходом Великобритании из ЕС.

Автомобили Volkswagen

Автомобили Volkswagen

Показатели экспорта немецкой экономики упали в январе на 2,1 процента в сравнении с тем же месяцем 2019 года. Особенно сильно сократился немецкий экспорт в Китай - на 6,5 процента, сообщило в понедельник, 9 марта, Федеральное статистическое ведомство Германии.

В общей сложности в январе немецкие компании экспортировали товары на сумму 106,5 миллиарда евро. При этом показатель импорта Германии составил 92,7 миллиарда евро, что на 1,8 процента ниже, чем в январе 2018 года, указывается далее в заявлении.

Торговые споры и "Брекзит"

Показатель немецкого экспорта в страны ЕС снизился на 2,2 процента, импорта - на 2,5 процента. Экспорт в страны, не входящие в Европейский Союз, сократился на 2,0 процента, импорт в эти страны - на 0,9 процента.

Сокращение экспорта в начале 2020 года еще не было связано с только набиравшей силу эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты называют в качестве причин торговые споры и произошедший в конце января выход Великобритании из ЕС. "Беспокойство на глобальных рынках негативно отразилось на показателях начала года в сфере внешней торговли", заявил председатель Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann).

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    Автор: Андрей Гурков


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