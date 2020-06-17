Экспорт вооружений из Германии поставил десятилетний рекорд

В 2019 году Минэкономики ФРГ выдало разрешения на экспорт вооружений общей стоимостью более 8 миллиардов евро.
Общая стоимость экспортированных из Германии вооружений в 2019 году превысила 8 млрд евро, что является рекордом за последние 10 лет. Это следует из отчета министерства экономики ФРГ по экспорту вооружений за 2019 год, представленного на заседании кабинета министров в среду, 17 июня.
Для сравнения: общая стоимость разрешенных к экспорту вооружений в 2018 году составила в Германии 4,82 млрд евро. Средний годовой показатель по экспорту вооружений за последние пять лет в стране составил 6,76 млрд евро, указывает информагентство AFP.
Чем был обусловлен рост экспорта вооружений в Германии в 2019 году
По данным министерства экономики ФРГ, 55,9 процента от объема экспорта вооружений в 2019 году пришлось на страны ЕС и НАТО, а также приравниваемые к ним государства, с которыми Германия поддерживает особенно тесное сотрудничество в сфере безопасности.
Таким образом, рост общего объема экспорта вооружений в 2019 году был обусловлен растущими тратами этих стран на оборону, отметили в Минэкономики ФРГ. На общем фоне выделяется, в частности, крупный заказ из Венгрии, добавили представители министерства.
Кто купил больше всего вооружений в Германии
В то же время на так называемые "третьи страны" в 2019 году пришелся объем экспорта вооружений в размере 3,53 млрд евро, что примерно соответствуют среднему показателю за последние пять лет.
Основными покупателями немецкого вооружения из числа "третьих стран" в 2019 году были Алжир (847 млн евро), Египет (802 млн евро), а также Южная Корея (373 млн евро), ОАЭ (257 млн евро) и Катар (236 млн евро), следует из отчета.
При этом в министерстве экономики подчеркнули, что общая стоимость заказов на экспорт вооружения не является подходящим фактором для определения приоритетов политики по контролю над экспортом. Главное в этом вопросе - учитывать тип экспортируемого товара и его назначение, подчеркнули эксперты.
Так, под категорию вооружений подпадают не только танки и оружие, но и санитарные транспортные средства, а также приборы для поиска и обезвреживания мин.
Критика роста экспорта вооружений в ФРГ со стороны партий
В партии "зеленых" рост экспорта вооружений в Германии раскритиковали как "безответственный". "Постоянно накаляющаяся обстановка во многих регионах мира не мешает правительству вносить свой вклад в раскручивание спирали (насилия. - Ред.) при помощи выдачи разрешений на экспорт вооружений ", - заявила в этой связи эксперт партии по вооружениям Катя Койль (Katja Keul).
В свою очередь представители Левой партии обвинили правительство в том, что оно нарушает собственные принципы в области экспорта вооружений. "Рекордные показатели экспорта в 2019 году отражают грязную действительность", - заявила эксперт партии по внешней политике Зевим Дагделен (Sevim Dagdelen). "Нам необходимо немедленно ввести запрет на экспорт вооружений и перевести оборонную промышленность на производство гражданских товаров", - добавила она.
Смотрите также: