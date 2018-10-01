 Экспорт вооружений из Германии вновь достиг рекордного уровня | Новости из Германии о Германии | DW | 13.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Экспорт вооружений из Германии вновь достиг рекордного уровня

За первые 10 месяцев текущего года правительство ФРГ одобрило экспорт вооружений на 7,42 млрд евро. Это почти столько же, сколько за весь рекордный 2015 год.

Немецкая военная техника в Йемене (фото из архива)

Немецкая военная техника в Йемене (фото из архива)

Правительство ФРГ за первые 10 месяцев текущего года одобрило экспорт вооружений на 7,42 млрд евро - почти столько же, сколько за весь рекордный 2015 год, когда Берлин разрешил поставить за границу предметы военного назначения на 7,86 млрд евро. Об этом сообщили в среду, 13 ноября, немецкие информагентства со ссылкой на копию ответа министерства экономики ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Из документа следует, что с 1 января по 31 октября 2019 года правительство ФРГ выдало 268 индивидуальных разрешений на экспорт вооружений на сумму 2,33 млрд евро и 9590 разрешений на продажу другой военной техники на сумму 5,09 млрд евро. Отклонены были лишь 56 запросов на сумму 15,7 млн евро. Агентства связывают это с тем, что заявки с невысокими шансами на успех обычно даже не подают.

Контекст

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн. (23.10.2018)

В ходе операции против сирийских курдов армия Турции, судя по всему, использует немецкие танки Leopard 2. В самой Германии это вызвало возмущение. DW объясняет причины. (24.01.2018)

Критика в адрес правительства ФРГ

Уже за первую половину 2019 года правительство ФРГ одобрило экспорт вооружений на 5,3 млрд евро - это больше объема за весь предыдущий год, когда Германия санкционировала продажу оружия на 4,8 млрд евро.

Депутат Севим Дагделен обвинила правительство в том, что оно без разбора "подмахивает" соответствующие заявки. Она вновь потребовала законодательно запретить экспорт вооружений из Германии.

В то же время правозащитные организации и церкви обеспокоены тем, что Германия разрешает поставку вооружений странам, которые участвуют в войне в Йемене. В настоящее время в ФРГ действуют ограничения на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию. Они останутся в силе как минимум до 31 марта 2020 года.

Смотрите также:

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 10:51

Как заработать миллиарды на продаже вооружений – DW Новости (11.12.2017)

Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как заработать миллиарды на продаже вооружений – DW Новости (11.12.2017)  

Берлин готов помочь курдам оружием в борьбе против исламских радикалов  

04.08.2014 Геофактор: Экспорт немецкого вооружения в Россию - важнее мораль или прибыль?  

Также по теме

Jemen Konflikt saudischer Soldat am Flughafen von Aden

ФРГ разрешила поставить Саудовской Аравии оружия на 254 млн евро 01.10.2018

Эти данные вызывают вопросы, поскольку коалиционный договор запрещает Германии поставлять оружие "непосредственным" участникам войны в Йемене. Конфликт в Йемене вызвал самую крупную в мире гуманитарную катастрофу.

Deutschland Lürssen Werft Küstenschutzboot für Saudi-Arabien

Эмбарго на оружие Эр-Рияду привело к спорам Берлина с партнерами 28.03.2019

В Берлине спорят, продлевать ли введенное после убийства Хашогги эмбарго на экспорт разрешенных немецких вооружений в Саудовскую Аравию. Лондон и Париж требуют возобновить поставки.

Deutsche Rüstungsexporte Kettenfahrzeug vom Typ Theodor

Экспорт оружия из Германии сократился более чем на 1,5 млрд евро 28.12.2018

Экспорт вооружений из Германии падает уже третий год подряд. Вопреки эмбарго, Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер - Алжир.

Реклама

Самые читаемые

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась  

Развод в Германии: кто, кому и сколько платит  

В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно