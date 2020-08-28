Эксперт о Навальном и "Новичке": Берлин недоволен, набор санкций узок

Правительство Германии в среду, 2 сентября, озвучило установленный специалистами бундесвера яд, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. По его данным, это нервно-паралитическое вещество типа "Новичок". Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила с одним из самых жестких заявлений в адрес России за годы своего правления. В интервью DW эксперт по России, бывший сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), рассказал о том, как эти события могут повлиять на отношения ФРГ и РФ, и почему у Берлина могут быть частично связаны руки и что это значит для "Северного потока-2".

DW: ОппозиционерАлексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" - в этом уверено правительство Германии. Это само по себе сенсационное заявление сопровождалось необычно жесткими высказываниями канцлера Меркель , российский посол был вызван в МИД ФРГ, критика прозвучала и из бундестага. Стали ли мы свидетелями одного из самых темных периодов в германо-российских отношениях?

Ханс-Хеннинг Шрёдер

Ханс-Хеннинг Шрёдер: Это существенное ухудшение. Охлаждение отношений продолжается уже несколько лет, но такие жесткие и резкие высказывания – это новый уровень. Федеральное правительство чрезвычайно недовольно тем, как Россия ведет себя на международной арене, в том числе на немецкой земле – достаточно вспомнить убийство год назад грузина чеченского происхождения в Берлине. Тот факт, что Навальный, очевидно, был отравлен, и российское правительство продолжает говорить германскому правительству неправду, это состояние, которое на уровне дипломатии очень сложно выдержать.

- Вы упомянули убийство в Берлине в августе 2019 года, процесс по которому начнется 7 октября.Вэтом случае правительство Германии пока реагировало сдержанно, были высланы два российских дипломата. До этого в 2015 году было хакерское нападение на бундестаг, в котором немецкие следователи обвинили российские спецслужбы. Тем не менее правительство ФРГ вело себя очень сдержанно.Может ли отравление Навального стать последней каплей?Будет ли теперь более жесткая реакция Берлина?

- На уровне заявлений – наверняка. Канцлер Меркель уже четко высказалась. Но нужно понимать, что возможности влиять на Россию у Европейского Союза и Германии очень ограниченны. Почти нет таких санкций, которые могли бы действительно больно ударить по России. Чуть ли не единственный такой вариант – отказаться от российского газа, но это нереально. Это было бы чрезвычайно дорого и потребовало бы сложного перераспределения потоков. Санкции, которые были введены после аннексии Крыма – запрет на въезд отдельным лицам и замораживание счетов – можно назвать символическими, они ничего не изменили.

Навальный по время транспортировки в клинику в Берлине

- Как ситуация с Навальным скажется на завершении строительства газопровода "Северный поток-2", который и так считается спорным, а сейчас вновь звучат призывы отказаться от него? До сих пор правительство Меркель поддерживало этот проект, изменит ли оно теперь свою точку зрения?

- Проблема сейчас не столько в России, сколько в США, которые принуждают немецкие фирмы выйти из проекта. Если правительство откажется от его поддержки, эти фирмы могут потребовать компенсаций. Я думаю, что правительство будет высказываться осторожно. Но, независимо от "Северного потока-2", Россия продолжает поставлять газ в Германию через первый "Северный поток", через Украину и Беларусь.

- То есть вы не верите, что в связи с отравлением Навального "Северный поток-2" может пострадать?

- Я этого не исключаю, но считаю, что это маловероятно.

- Вы упомянули Беларусь. Германия пытается, обращаясь к России, не допустить применения насилия в стране, где почти месяц идут протесты оппозиции против объявившего о своей очереднойпобеде на выборах президента Александра Лукашенко.Иными словами, будут ли из-за Беларуси у Берлина отчасти связаны руки?

- Беларусь – особый случай, но есть еще другие – Иран, ситуация на Ближнем Востоке, в которой международное сообщество, ЕС и США, нуждается в России, с ней нужно говорить. Поэтому, в какой-то степени – да, поскольку нет возможности напрямую влиять на Лукашенко. Единственный, кто может на него влиять, это российская сторона, которая, конечно, преследует свои интересы.

- Кроме того, есть еще Украина. Вближайшие месяцы планировалась новая встреча на высшем уровне в нормандском формате. Повлияет ли на нее ситуация с Навальным?Трудно себе представить, что на такой встрече эту тему лидеры РФ и ФРГ смогут обойти стороной…

- У меня сложилось впечатление, что на востоке Украины что-то меняется, что удалось добиться снижения интенсивности боевых действий. Возможно, открывается окно возможностей для дипломатов. Поэтому нужно будет решать, воспользоваться этим шансом или нет. Встреча необязательно должна проходить на уровне глав государств. Но если российская сторона предложит что-то существенное, возможен и саммит.

- Вслучае с Навальным федеральное правительство избегает обвинений, но с другой стороны - "Новичок" не купишь в магазине. Насколько можно быть уверенным в том, правительство РФ может быть связано с отравлением?

Канцлер Германии Ангела Меркель

- Да, правительство Германии избегает обвинений. Оно установило, что Навальный был отравлен и что было применено боевое отравляющее вещество, разработанное в России. Берлин потребовал от Москвы расследовать это дело. Конечно, правительство в любом случае несет за это ответственность. Оно несет ответственность, если один убийца занимается своим ремеслом в Берлине, а другой пытается убить известного оппозиционера. Но для утверждения, что это происходило по указке правительства, пока нет судебных доказательств. Пока этого нет, правительство ФРГ не будет этого утверждать.

- Великобритания в случае отравления "Новичком" бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери однозначно обвинила российское правительство. Будет ли такая же четкая позиция у Берлина?

- Не думаю. Там был другой случай. Эти двое российских агентов в Солсбери наследили так, что дали повод обвинять российское правительство. В случае с Навальным у федерального правительства нет на руках ничего подобного.

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