Эксперт об аварии под Норильском: главное не терять время

Разлив дизельного топлива под Норильском уже называют самой крупной экологической катастрофой за всю историю освоения российской Арктики. ЧП произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля"). В результате в реки и почву попало более 20 000 тонн нефтепродуктов. По оценке международной природоохранной организации Greenpeace, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей без учета урона почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Большой опыт в области устранения подобных ЧП имеют специалисты из Норвегии: эта скандинавская страна добывает "черное золото" со дна Северного моря с 1971 года. О том, сколько времени может занять устранение последствий аварии в Норильске и что для этого нужно предпринять, DW рассказал старший научный сотрудник норвежского научно-исследовательского института SINTEF Роман Нетцер (Roman Netzer).

DW: Как вы оцениваете масштаб ЧП в Норильске?

Роман Нетцер: В SINTEF мы в основном занимаемся исследованиями в области ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, произошедших в результате их транспортировки или добычи в море. К примеру, мы принимали активное участие в устранении последствий взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году.

Роман Нетцер

В отличие от места разлива топлива под Норильском, в морской среде наблюдается очень сильный эффект разбавления, поэтому уровень токсичности нефти в морях значительно ниже, чем в реках. Кроме того, в Норильске в реку вылилось крайне большое количество топлива, что также оказывает токсическое воздействие на окружающую среду. Сейчас топливо движется в сторону Арктики, и собирать его становится еще сложнее. При этом, как мы уже убедились на примере Deepwater Horizon, временной фактор играет здесь решающую роль.

В своем подходе к ликвидации подобных аварий мы, в первую очередь, ориентируемся на то, чтобы как можно большее количество нефти удалось растворить в воде. Когда на водной поверхности уже образовалась нефтяная пленка, это сделать будет сложнее. Нужно попытаться с помощью дисперсионных средств разделить нефть на мелкие капли и погрузить их в толщу воды. Это значительно облегчает работу микроорганизмам, которые разлагают нефть.

- Какие методы ликвидации последствий подобных катастроф можно использовать в арктических условиях - и насколько они эффективны?

- Традиционный способ - это попытаться убрать из окружающей среды как можно большее количество нефти. Разумеется, это можно сделать лишь частично и в течение короткого промежутка времени. Основная проблема заключается в том, что нефть, помимо прочего, содержит и ядовитые водорастворимые вещества. Когда нефть попадает в реку или море, эти частицы растворяются в воде, и извлечь их оттуда больше не представляется возможным.

Кроме того, нужно учитывать и так называемый процесс выветривания, который также протекает довольно быстро. Это означает, что летучие фракции нефти испаряются, водорастворимые попадают в воду, а собрать или вычерпать пытаются уже лишь то, что осталось на поверхности. Для этого используют механические заграждения, а также очищают воду вручную.

Еще одним методом ликвидации разливов нефти является ее сжигание: этот способ обычно применяется в открытом море. Однако для этого также должны быть созданы определенные условия. Обычно летучие легковоспламеняющиеся компоненты нефти довольно быстро испаряются, поэтому по прошествии некоторого времени сжигание топлива становится непростой задачей.

Наконец, можно использовать так называемые дисперсионные средства: это мылообразные соединения, которые переводят нефть в жидкую фазу, а затем образуют из нее мелкие капли, что позволяет бактериям разлагать нефтяные компоненты. Это крайне эффективный метод, который был применен, в том числе, и в Мексиканском заливе, где процесс разложения нефти с помощью бактерий протекал достаточно быстро.

- Применим ли данный метод и в конкретном случае с разливом топлива в Красноярском крае?

- В принципе, метод разложения нефти с помощью микроорганизмов можно применять всегда, однако его эффективность зависит от степени загрязнения. На данный момент ситуация в России, скорее, напоминает нефтяные разливы в нигерийской провинции Огониленд, где наблюдалась относительно высокая концентрация нефти на относительно небольшой площади. Это приводит к гибели большого количества микроорганизмов, способных разлагать нефть. Поэтому эффективность этого метода зависит от того, как на загрязнение отреагируют бактерии. То, в какой степени ЧП повлияло на микрофлору, сложно сказать со стороны и нужно оценивать на месте.

- Первопричиной экологической катастрофы под Норильском стало таяние вечной мерзлоты. Почва под топливным резервуаром просела настолько, что сваи, на которых в тех краях стоят все сооружения, не выдержали. Можно ли предположить, что из-за глобального потепленияподобные катастрофы в северных регионах будут происходить все чаще?

- Если на эту угрозу не отреагируют должным образом и не стабилизируют инфраструктуру для хранения нефти, то риск, разумеется, сохранится. На данный момент все говорит о том, что вечная мерзлота продолжит таять из-за изменения климата и что это будет приводить ко все более ощутимым последствиям.

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

