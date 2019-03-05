 Эксперты OECD почти наполовину сократили прогноз роста ВВП Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 06.03.2019

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Германия

Эксперты OECD почти наполовину сократили прогноз роста ВВП Германии

В 2019 году тенденции спада прогнозируются во всей еврозоне. Италия, как ожидается, войдет в рецессию.

Купюры евро

Международная Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) скорректировала прогноз роста экономики Германии с учетом ослабления мировой конъюнктуры.

Об этом говорится в промежуточном отчете OECD, обнародованном в среду, 6 марта.

В 2019 году ВВП ФРГ увеличится всего на 0,7 процента - при том, что изначально оценки OECD составляли порядка 1,6 процента, а в федеральном правительстве говорили об 1 проценте. В 2020 году этот показатель чуть подрастет и составит 1,1 процента.

Италия войдет в рецессию

Контекст

Ученые заявляют, что производительность западногерманских фирм на 20 процентов выше, чем на востоке страны. В качестве возможного решения проблемы называется развитие городов. (03.03.2019)

Индексы деловых настроений падают, эксперты снижают прогнозы, ЕЦБ корректирует свою политику. В Европе, на главном рынке сбыта российских энергоносителей, нарастает пессимизм. (26.01.2019)

По данным аналитиков, тенденции спада прогнозируются во всей еврозоне. Они ожидаются и во Франции, а Италия до конца года вообще войдет в рецессию. В этой связи эксперты рекомендуют европейским государствам "координировать фискальную поддержку и структурные реформы во избежание спада деловой активности",  а также "подстегивать рост зарплат".

Кроме того, на фоне экономической "уязвимости Европы и Китая" под ударом окажутся практически все страны "большой двадцатки". Падение темпов роста будут сопровождаться замедлением торговли и мирового производства, политической неопределенностью и рисками на финансовых рынках, констатируют в OECD.

По Германии "ударит" "Брекзит"

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) предупредил, что жесткий вариант "Брекзита" (выхода Великобритании из состава Евросоюза)  в конце марта "может привести к значительным искажениям в экономической политике". В то же время есть и положительная новость. По мнению федерального правительства, уровень безработицы в 2019 году впервые будет "определенно ниже 5 процентов". Годом ранее этот показатель составил 5,2 процента, констатировал Альтмайер.

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    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

Ссылки в интернете

Отчет OECD

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