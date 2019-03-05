Эксперты OECD почти наполовину сократили прогноз роста ВВП Германии

Международная Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) скорректировала прогноз роста экономики Германии с учетом ослабления мировой конъюнктуры.

Об этом говорится в промежуточном отчете OECD, обнародованном в среду, 6 марта.

В 2019 году ВВП ФРГ увеличится всего на 0,7 процента - при том, что изначально оценки OECD составляли порядка 1,6 процента, а в федеральном правительстве говорили об 1 проценте. В 2020 году этот показатель чуть подрастет и составит 1,1 процента.

Италия войдет в рецессию

По данным аналитиков, тенденции спада прогнозируются во всей еврозоне. Они ожидаются и во Франции, а Италия до конца года вообще войдет в рецессию. В этой связи эксперты рекомендуют европейским государствам "координировать фискальную поддержку и структурные реформы во избежание спада деловой активности", а также "подстегивать рост зарплат".

Кроме того, на фоне экономической "уязвимости Европы и Китая" под ударом окажутся практически все страны "большой двадцатки". Падение темпов роста будут сопровождаться замедлением торговли и мирового производства, политической неопределенностью и рисками на финансовых рынках, констатируют в OECD.

По Германии "ударит" "Брекзит"

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) предупредил, что жесткий вариант "Брекзита" (выхода Великобритании из состава Евросоюза) в конце марта "может привести к значительным искажениям в экономической политике". В то же время есть и положительная новость. По мнению федерального правительства, уровень безработицы в 2019 году впервые будет "определенно ниже 5 процентов". Годом ранее этот показатель составил 5,2 процента, констатировал Альтмайер.

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