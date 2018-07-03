 Эксперты IISS требуют активнее помогать бывшим детям-солдатам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.07.2018

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Мир

Эксперты IISS требуют активнее помогать бывшим детям-солдатам

Террористы используют изощренные методы для привлечения подростков к военным действиям. Это нужно учитывать при возвращении их к мирной жизни, утверждают эксперты Международного института стратегических исследований.

Бывшие дети-солдаты в Судане

Бывшие дети-солдаты в Судане

Для ресоциализации бывших детей-солдат, рекрутированных террористической организацией "Исламское государство"(ИГ), следует прилагать больше усилий. Об этом говорится в очередном ежегодном докладе Armed Conflict Survey британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованном во вторник, 3 июля.

Контекст

После разгрома ИГ в Ираке в тюрьмах оказалось немало немецких джихадистов, в том числе - женщины. Некоторые из них - с детьми. Правительство ФРГ добивается возвращения детей на родину. (05.12.2017)

Езидская семья попала в плен к ИГ, где провела два года. Теперь ее освободили, но трое старших детей пропали без вести. Жизнь семьи до сих пор переполнена болью и страданием. (30.06.2018)

Привлекая детей в свои ряды, ИГ, например в Сирии, сильно отличается от других террористических организаций, утверждает эксперт лондонского института Миа Блум. По ее словам, ИГ "мыслит и действует с прицелом на будущее": подростков приучают к идеологии постепенно, иногда с помощью семьи. В свою очередь террористические группировки в Африке действуют по-другому: детей-солдат сразу принуждают к военным действиям, для этого нередко похищают из семьи, иногда убивают их родителей, утверждает эксперт. В итоге многие подростки погибают.

Разные способы "рекрутирования" детей террористами должны учитываться и при их последующей ресоциализации, говорится в докладе IISS. При этом институт, ссылаясь на данные ОЭСР, указывает на резкое сокращение средств, выделяемых на меры адаптации детей-солдат к мирной жизни. Если в 2010 году на это было потрачено 27 млн долларов, то в 2016-м - только 6,5 млн.

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    Ежедневно в этой мастерской шьют и упаковывают тысячи женских трусов - самых разных цветов, расцветок и размеров. Их продают на базарах по две-три лиры за штуку. Главное, чтобы было дешевле, чем у конкурентов из Китая. За час работы детям платят меньше 50 центов, взрослым - в два раза больше.

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    Арас 11 лет, она работает в швейной мастерской уже четыре месяца. Ее мать беременна, отец работает на текстильной фабрике. Рабочий день Арас начинается в 8 часов утра и нередко заканчивается не раньше 8 вечера. Дважды в день она может сделать короткую паузу. В месяц Арас получает 700 турецких лир - почти 153 евро.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Обучение - это роскошь

    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

  • Türkei Istanbul Migration Kinderarbeit (DW/J. Hahn)

    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

    Свободное время - в школе

    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


 

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Как дети воюют в армии "Исламского государства"

 

Контекст

Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

Детский труд в Турции нелегален. Но это не мешает нанимать на работу детей, бежавших из Сирии. Нередко они трудятся по 12 часов в день, получая гроши. О школе приходится забыть. (04.12.2017)  

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