Эксперты советуют: не поздравляйте шефа в одиночку

Как вести себя, когда у шефа день рождения? В Германии нужно быть аккуратнее с поздравлениями.
У вашего начальника день рождения, коллега выходит замуж, а впереди религиозные праздники? DW выяснила, в каких случаях стоит поздравлять сотрудников и как не переборщить с комплиментами в немецком офисе.
Alles Gute - лучше всего
Неважно, день рождения у коллеги или начальника, не стоит произносить длинную торжественную речь по телефону или при встрече. Главное - показать, что вы уделили время человеку и подумали о нем, поэтому достаточно двух-трех предложений. И лучше не поздравлять шефа в одиночку. "Конечно, зависит от того, какие у вас отношения: в некоторых фирмах это допустимо, но слишком личные поздравления в офисе - не лучшая идея. Особо странно будет выглядеть такая ситуация, если вы - женщина, а начальник - мужчина, или наоборот", - объясняет Йохен Май (Jochen Mai), эксперт по карьере в Германии и создатель портала Karrierebibel.
Не нужно караулить шефа в коридоре или звонить специально: даже если в компании трудятся только 15 человек, к концу рабочего дня он устанет от постоянных звонков с одинаковым содержанием. То же самое касается и электронных писем. Лучшая возможность - поздравить после совещания или рабочего звонка.
Если вас нет в этот день в офисе, поговорите заранее с сотрудниками и подпишите открытку всем отделом: простая открытка может стать приятным сюрпризом. Чтобы это не выглядело так, будто вы пытаетесь польстить начальнику, откажитесь от комплиментов. Немецкие эксперты сходятся во мнении, что самое нейтральное поздравление "Alles Gute" ("Всего хорошего!") идеально подходит для таких случаев. Главное - по существу, с уважением и без лести.
Комплименты в немецком офисе
А вот коллегам можно написать и парочку пожеланий, связанных с карьерой: например, удачи в предстоящем проекте или на новой должности. О личных темах лучше забыть, советы поскорее жениться или завести детей - абсолютное табу. Можно упомянуть о прошлых успехах сотрудника, например, об удачных сделках или командировках.
"В немецком офисе допустимы только деловые комплименты. Фраза "Вам исполнилось 50 лет, а на лице ни одной морщинки, да и фигура тоже ничего" не приведет ни к чему хорошему. Но примечания вроде "Благодаря вам атмосфера в офисе всегда прекрасная" или "Меня так вдохновила ваша последняя презентация" будут очень кстати. Но только в том случае, если вы и правда так считаете", - подчеркивает Йохен Май.
То же самое правило действует, когда начальник поздравляет своих подчиненных. Комплименты - это шанс мотивировать сотрудника, подчеркнуть его достижения, похвалить за проделанную работу и напомнить остальным коллегам об общих целях и задачах.
Религиозные праздники на работе
В канун Рождества или других религиозных праздников стоит поздравлять коллег, только если вы - верующий человек. И лучше промолчать в случае, когда вы не уверены по поводу религиозной принадлежности сотрудника, но очень хотите, например, пожелать светлой Пасхи или веселой Хануки. Так вы поставите в неловкое положение не только себя, но и своих коллег. Если вы - атеист, но на работе все вокруг отмечают Рождество, достаточно сказать "с праздником" или "хороших выходных".
Еще одна ситуация, которую не стоит подчеркивать, - беременность коллеги. "Вы не можете знать наверняка, сотрудница ждет ребенка или просто поправилась. Поэтому такие поздравления на работе - самые опасные. Только если коллега говорит вам, что чувствует себя нехорошо, можно пожелать ей сил и здоровья", - утверждает Май.
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