 Эксперты опасаются, что Нотр-Дам спасти не удастся | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.01.2020

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Культура и стиль жизни

Эксперты опасаются, что Нотр-Дам спасти не удастся

Ответственные за восстановление собора Парижской Богоматери считают, что следующий этап спасательных работ может вызвать еще больше разрушений.

Собор Парижской Богоматери после пожара

"Нотр-Дам все еще в опасности", - заявил уполномоченный правительства Франции по восстановлению собора Парижской Богоматери, генерал Жан-Луи Жоржелен в интервью французским СМИ. По его словам, переводить дух пока еще слишком рано. Хотя в целом генерал настроен оптимистично, но надо по-прежнему внимательно следить за состоянием свода.

Сейчас начинаются работы не по восстановлению собора, а по предотвращению его болеее серьезного разрушения. Гигантский подъемный кран возвышается рядом с собором. С помощью крана высотой 80 метров строители планируют демонтировать металлические строительные леса, которые частично расплавились при пожаре. Всего предстоит убрать около 10 тысяч металлических балок и прутьев.

Собор Парижской Богоматери

Это не только сложная, но и опасная для статики свода Нотр-Дама операция. В декабре настоятель собора Патрик Шове сообщил агентству AP, что существует 50-процентная вероятность того, что собор не удастся спасти, так как металлические леса могут рухнуть на еще сохранившуюся часть потолочного свода.

Контекст

Очаг возгорания знаменитого пожара находился на крыше недалеко от основания шпиля. Когда охранники обнаружили пожар, высота огня уже составляла 3 метра.

Собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен в рекордно короткий - пятилетний срок. Закон предусматривает создание специального надзорного органа для контроля над работами. (11.05.2019)

3D-модели, сделанные учеными Бамбергского университета, - сверхточная копия легендарного парижского собора. Но не только она может помочь реставраторам. (10.05.2019)

Символ французской столицы и памятник Всемирного культурного наследия сильно пострадал от крупного пожара в апреле 2019 года. Причиной пожара могли стать зажженная сигарета или короткое замыкание во время строительных работ на крыше. Расследование еще не закончено. В результате возгорания обрушились шпиль, куранты и большая часть средневековой деревянной кровли.

Реконструкцию Нотр-Дам планируют начать в 2021 году. В общей сложности, на это собрали почти миллиард евро. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил еще в ночь пожара, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен до 2024 года. Эксперты считают такие сроки чересчур жесткими или даже нереалистичными.

По словам Жана-Луи Жоржелена, пока не принято решение о том, каким способом и с использованием каких материалов будут проводиться реставрационные работы в Нотр-Даме. Усложняет задачу тот факт, что до начала реставрационных работ необходимо удалить многотонный слой ядовитой свинцовой пыли.

Смотрите также:

  • Нотр-Дам после того, как потушили пожар

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    "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

  • Терновый венец Иисуса Христа

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    Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти

    От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

  • Внутри собора после пожара

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    На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

  • Нотр-Дам после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен

    Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар нанес колоссальный ущерб собору

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  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    В тушении были задействованы сотни пожарных

    Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/N. Liponne)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    "Париж изуродован"

    За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

  • Эмманюэль Макрон на месте пожара в Нотр-Дам

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    На место трагедии прибыл президент Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Местных жителей эвакуировали

    По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Мировые лидеры соболезнуют

    Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


 

  • Поль Синьяк, Вид на остров Сите, 1912 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Поль Синьяк, "Вид на остров Сите", 1912 г.

  • Арман Гийомен, Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам (около 1880 г.)

    Нотр-Дам в живописи

    Арман Гийомен, "Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам" (около 1880 г.)

  • Альбер Марке, Нотр-Дам в снегу, 1905 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Альбер Марке, "Нотр-Дам в снегу", 1905 г.

  • Пабло Пикассо, Нотр-Дам де Пари, 1954 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Пабло Пикассо, "Нотр-Дам де Пари", 1954 г.

  • Анри Руссо, Вид на остров Сен-Луи, 1909 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Анри Руссо, "Вид на остров Сен-Луи", 1909 г.

  • Максимильен Люс, Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель (1901 - 1904 гг.)

    Нотр-Дам в живописи

    Максимильен Люс, "Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель" (1901 - 1904 гг.)

  • Эдуард Гертнер, Париж, улица Neuve-Notre-Dame, 1826 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Эдуард Гертнер, "Париж, улица Neuve-Notre-Dame", 1826 г.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Нотр-Дам в живописи

Таким видели Собор Парижской Богоматери художники XIX и XX веков. (16.04.2019)  

Пожар в соборе Парижской богоматери

Сильнейший пожар в самом известном соборе Парижа - Нотр-Дам - нанес серьезные повреждения: обрушились шпиль и крыша здания, огонь повредил одну из прямоугольных башен. Причина возгорания неизвестна. (16.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма (16.04.2019)  

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Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери удалось потушить. Огонь нанес серьезный ущерб - обрушилась часть кровли и шпиль собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор будет восстановлен.

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