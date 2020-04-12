 Эксперты опасаются усиления терроризма из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2020

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Мир

Эксперты опасаются усиления терроризма из-за коронавируса

В Ираке и Сирии на фоне пандемии вновь усилилась группировка "Исламское государство", констатирует Институт исследования проблем мира SIPRI. Эксперты уверены, что обвал экономики лишь усугубит конфликты во всех регионах.

Боевик ИГ обучает детей в Афганистане

Боевик ИГ обучает детей в Афганистане

Директор Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит опасается усиления терроризма на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Это особенно касается Ирака и Сирии. В Ираке уже наблюдаются признаки восстановления активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)", - заявил Смит в интервью изданиям группе Funke, обнародованном во вторник, 12 мая.

Он отметил, что в Йемене конфликт может только усугубиться, а в Афганистане следует ожидать усиления исламского радикального движения "Талибан". По мнению Смита, новая эскалация напряженности возможна в регионе Африканского Рога и в западной части Сахары, например в Нигерии или Мали, поскольку из-за распространения коронавирусной инфекции государственная инфраструктура очень ослабла, и люди не получают нужной поддержки. "Некоторые поэтому присоединятся к вооруженным формированиям, обещающим, к примеру, доступ к продовольствию", - пояснил директор SIPRI.

International Crisis Group о пандемии: "Начало эры беспорядков"

Президент аналитического центра International Crisis Group Роберт Мэлли также ожидает усиления напряженности в мире. "Обвал экономики вследствие кризиса, вызванного коронавирусом, будет иметь последствия для всех очагов конфликта. Мы находимся в начале эры беспорядков, которые будут нарастать в одной стране за другой", - сказал он.

Мэлли, который при президенте США Бараке Обаме занимал должность координатора Белого дома по Ближнему Востоку, отметил, что и до начала пандемии многие выходили на улицу в знак протеста против политики в Гонконге, Ираке, Судане, Ливане, Алжире или Латинской Америке. "Исконные причины, такие как длительная рецессия, нехватка продовольствия рабочих мест и необходимого для проживания дохода вследствие пандемии лишь усугубятся", - прогнозирует Роберт Мэлли.

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    Автор: Никита Баталов


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