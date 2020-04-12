Эксперты опасаются усиления терроризма из-за коронавируса

Директор Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Дэн Смит опасается усиления терроризма на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. "Это особенно касается Ирака и Сирии. В Ираке уже наблюдаются признаки восстановления активности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)", - заявил Смит в интервью изданиям группе Funke, обнародованном во вторник, 12 мая.

Он отметил, что в Йемене конфликт может только усугубиться, а в Афганистане следует ожидать усиления исламского радикального движения "Талибан". По мнению Смита, новая эскалация напряженности возможна в регионе Африканского Рога и в западной части Сахары, например в Нигерии или Мали, поскольку из-за распространения коронавирусной инфекции государственная инфраструктура очень ослабла, и люди не получают нужной поддержки. "Некоторые поэтому присоединятся к вооруженным формированиям, обещающим, к примеру, доступ к продовольствию", - пояснил директор SIPRI.

International Crisis Group о пандемии: "Начало эры беспорядков"

Президент аналитического центра International Crisis Group Роберт Мэлли также ожидает усиления напряженности в мире. "Обвал экономики вследствие кризиса, вызванного коронавирусом, будет иметь последствия для всех очагов конфликта. Мы находимся в начале эры беспорядков, которые будут нарастать в одной стране за другой", - сказал он.

Мэлли, который при президенте США Бараке Обаме занимал должность координатора Белого дома по Ближнему Востоку, отметил, что и до начала пандемии многие выходили на улицу в знак протеста против политики в Гонконге, Ираке, Судане, Ливане, Алжире или Латинской Америке. "Исконные причины, такие как длительная рецессия, нехватка продовольствия рабочих мест и необходимого для проживания дохода вследствие пандемии лишь усугубятся", - прогнозирует Роберт Мэлли.

Смотрите также:

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? Главный оплот ИГ в Ираке "Исламское государство" захватило Мосул летом 2014 года. Второй по величине город в стране джихадисты заняли практически без сопротивления. С тех пор он стал столицей ИГ, откуда боевики наступали на новые территории. Этот город на севере Ирака стал символом жестокости "Исламского государства" и борьбы с террористами. Активная фаза освобождения Мосула началась в октябре 2016-го.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? Кто освобождает Мосул? Главной ударной силой по освобождению Мосула стала армия Ирака, ведомая частями спецназа - наиболее боеспособными и опытными иракскими военными. Однако ее сил недостаточно для борьбы с тысячами джихадистов ИГ. В операции иракской армии помогают формирования курдов, суннитские племенные ополчения и так называемая международная коалиция во главе с США, которая наносит удары с воздуха.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? Массовые казни противников ИГ При освобождении Мосула в его пригородах были найдены массовые захоронения местных жителей, которых убили террористы. Ранее в ООН неоднократно сообщали о многочисленных казнях в Мосуле. Например, были убиты 600 заключенных местной тюрьмы. Жертвами также становились те, кто отказывался воевать на стороне ИГ, придерживаться законов халифата или просто попытался сбежать из города.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? Голод в Мосуле Во время активной фазы операции по освобождению Мосула в городе начался голод. Террористы из ИГ отбирали у жителей продовольствие. Многие из беженцев находятся в критическом состоянии из-за недоедания, сообщают представители Международного Комитета Красного Креста. На фото - раздача гуманитарной помощь от МККК жителям Мосула.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? ИГ могло применять в Мосуле химическое оружие Пытаясь остановить наступление на Мосул, боевики ИГ, по сообщению властей США, могли применять химическое оружие с элементами иприта и горчичного газа. В начале марта в местные госпитали поступили около десяти пациентов с симптомами воздействия химических веществ. Представители Красного Креста "глубоко встревожены" этими фактами.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? ООН рискует не справиться с потоком беженцев По мере освобождения Мосула некоторые его жители получили возможность бежать. Город покидают ежедневно до 50 тысяч человек. Представители ООН заявили, что опасаются не справиться с потоком беженцев. До захвата ИГ в Мосуле проживали почти полтора миллиона человек. Сейчас в нем остаются, по разным оценками, около 750 тысяч жителей. Сколько человек погибло за это время, еще предстоит установить.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? Сеть подземных тоннелей Во время осады боевики используют методы партизанской борьбы: они прорыли под городом целую сеть тоннелей и оттуда совершают нападения на иракских солдат, в том числе, с использованием смертников. Ранее также появлялись сообщения о тактике "живого щита" со стороны джихадистов, соглано которым в ходе боев террористы из "Исламского государства" прикрывались мирными жителями Мосула.

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке? Куда уйдут боевики ИГ? После поражения в Мосуле у боевиков практически не останется опорных пунктов. Единственный крупный город, который все еще находится под их контролем, - это сирийская Ракка. Там "Исламское государство", вероятно, и даст последний бой. Эксперты уверены, что его исход предрешен, поскольку в борьбе с ИГ задействованы серьезные силы сразу нескольких крупных государств. Автор: Никита Баталов

