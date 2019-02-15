 Эксперты опасаются существенного сокращения автоэкспорта из ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2019

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Германия

Эксперты опасаются существенного сокращения автоэкспорта из ФРГ

Штрафные таможенные пошлины Вашингтона могут вызвать значительное снижение объема поставляемых на экспорт немецких автомобилей.

Эмблема BMW

Если американские пошлины на импорт будут повышены на 25 процентов, то в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что объемы экспорта немецких автомобилей в США сократятся почти наполовину. Такой вывод следует из доклада Мюнхенского института экономических исследований ifo, опубликованного в пятницу, 15 февраля.

"Эти пошлины приведут к сокращению общего объема экспорта автомобилей из Германии на 7,7 процента, что в денежном выражении соответствует 18,4 млрд евро", - отметил профессор Габриэль Фельбермаер (Gabriel Felbermayr), возглавляющий Центр внешней торговли в мюнхенском экономическом институте.

Тарифная политика Вашингтона может ударить по ряду стран

В целом потери, возможно, удастся немного снизить - посредством экспорта в других секторах экономики, а также в другие страны. Тем не менее общий объем экспортируемой из ФРГ продукции сократится на 11,6 млрд евро, прогнозируют эксперты.

Контекст

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Объемы производства немецкой автоиндустрии в стоимостном выражении сократятся на 7 млрд евро (5%), в автомобилестроении США этот показатель, напротив, вырастет почти на 25 млрд евро..

Тарифная политика Вашингтона негативно отразится на автомобильном секторе и в целом ряде других стран, включая Мексику, Японию, Канаду, Южную Корею и КНР.

В воскресенье, 17 февраля, министерство торговли США должно определить, в какой мере импорт машин и запчастей к ним угрожает безопасности страны. Если негативные последствия будут признаны существенными, американский президент Дональд Трамп в течение 90 дней сможет принять решение о введении штрафных пошлин на ввоз автомобилей.

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  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

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  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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Институт ifo

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