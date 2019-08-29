 Эксперты ООН предупреждают о возможном затоплении мегаполисов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2019

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Мир

Эксперты ООН предупреждают о возможном затоплении мегаполисов

В будущем из-за повышения уровня океана 280 млн человек потеряют свои дома, говорят эксперты. При этом многие островные государства станут необитаемыми.

Наводнение в Индии, август 2019 г.

Наводнение в Индии, август 2019 г.

Сотни миллионов людей по всему миру могут превратиться в "климатических беженцев" из-за подъема уровня мирового океана. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщают французские СМИ, которые ознакомились с проектом доклада экспертов ООН. Даже если человечеству удастся не допустить глобального потепления более чем на два градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой, из-за повышения уровня океана 280 миллионов человек могут лишиться своих домов.

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Такие климатические условия провоцируют таяние ледников, что в результате приводит к подъему уровня воды более чем на 4 метра. "Этого достаточно, чтобы стереть большинство прибрежных городов с лица земли", - читает Бенджамин Страусс, руководитель некоммерческой организации Climate Central. Эксперты полагают, что в будущем почти полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (31 процент его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43 процента).

Кроме того, некоторые островные государства могут уже к 2050 году стать необитаемыми, однако это будет связано не с затоплением, что, по мнению экспертов, вряд ли произойдет раньше 2100 года, а с тем, что частота наводнений приведет к загрязнению питьевой воды. В некоторых городах, где это будет возможно с технической и финансовой точек зрения, власти предпримут определенные усилия, чтобы избежать погружения под воду. В частности, в Нью-Йорке могут быть выполнены защитные работы, которые обойдутся в миллиарды долларов.

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    Автор: Марина Барановская


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