Эксперты ООН встревожены состоянием ядерной программы КНДР

Ракетно-ядерная программа КНДР, по мнению экспертов ООН, остается полностью в рабочем состоянии. Северная Корея, в числе прочего, использует гражданские объекты, такие как аэропорты, чтобы производить и испытывать баллистические ракеты, а также предотвратить их возможное уничтожение в случае ударов со стороны США, сообщает в среду, 6 февраля, агентство AFP со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию доклада Совета Безопасности ООН.

В этом докладе эксперты констатируют, что санкции, введенные мировым сообществом против Северной Кореи, в целом, неэффективны: КНДР продолжает получать незаконные поставки нефти, продавать уголь и нарушать эмбарго на продажу оружия, пытаясь поставлять вооружения Сирии, повстанцам-хуситам в Йемене, Ливии и Судану. Финансовые санкции против КНДР применяются в недостаточной мере и массово нарушаются, отмечается в документе.

Трамп и Ким встретятся в конце февраля во Вьетнаме

Доклад ООН передан Совбезу ООН в преддверии запланированной второй встречи в верхах между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Трамп, выступая накануне в Конгрессе США с ежегодным посланием к народу, подтвердил, что он намерен встретиться с Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля и предпринять очередную попытку уговорить его отказаться от производства ядерного оружия.

В ходе первого саммита, состоявшегося в июне 2018 года в Сингапуре, Ким обещал Трампу полное ядерное разоружение, однако, не сообщил деталей. С тех пор переговоры между США и КНДР постоянно заходят в тупик. Спецслужбы США, со своей стороны, сомневаются в том, что Ким Чен Ын действительно готов к полной денуклеаризации.

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