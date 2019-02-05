 Эксперты ООН встревожены состоянием ядерной программы КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.02.2019

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Мир

Эксперты ООН встревожены состоянием ядерной программы КНДР

По мнению экспертов ООН, ракетно-ядерная программа Северной Кореи остается полностью в рабочем состоянии. Санкции, введенные против Пхеньяна, неэффективны и массово нарушаются, считают они.

На военном параде в Пхеньяне, 2015 год

Ракетно-ядерная программа КНДР, по мнению экспертов ООН, остается полностью в рабочем состоянии. Северная Корея, в числе прочего, использует гражданские объекты, такие как аэропорты, чтобы производить и испытывать баллистические ракеты, а также предотвратить их возможное уничтожение в случае ударов со стороны США, сообщает в среду, 6 февраля, агентство AFP со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию доклада Совета Безопасности ООН.

Контекст

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

В этом докладе эксперты констатируют, что санкции, введенные мировым сообществом против Северной Кореи, в целом, неэффективны: КНДР продолжает получать незаконные поставки нефти, продавать уголь и нарушать эмбарго на продажу оружия, пытаясь поставлять вооружения Сирии, повстанцам-хуситам в Йемене, Ливии и Судану. Финансовые санкции против КНДР применяются в недостаточной мере и массово нарушаются, отмечается в документе.

Трамп и Ким встретятся в конце февраля во Вьетнаме

Доклад ООН передан Совбезу ООН в преддверии запланированной второй встречи в верхах между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Трамп, выступая накануне в Конгрессе США с ежегодным посланием к народу, подтвердил, что он намерен встретиться с Ким Чен Ыном во Вьетнаме 27-28 февраля и предпринять очередную попытку уговорить его отказаться от производства ядерного оружия.

В ходе первого саммита, состоявшегося в июне 2018 года в Сингапуре, Ким обещал Трампу полное ядерное разоружение, однако, не сообщил деталей. С тех пор переговоры между США и КНДР постоянно заходят в тупик. Спецслужбы США, со своей стороны, сомневаются в том, что Ким Чен Ын действительно готов к полной денуклеаризации.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном? (12.06.2018)

 

Контекст

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Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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В итоговом документе саммита США и КНДР мало конкретики, отмечают немецкие политики. Кроме того, Дональд Трамп и Ким Чен Ын быстро меняют собственное мнение и намерения, считают в Германии.

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