 Эксперты ОЗХО изучат в Алеппо информацию о возможной химатаке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2019

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Мир

Эксперты ОЗХО изучат в Алеппо информацию о возможной химатаке

Организация по запрещению химического оружия получила информацию о возможной химатаке в Алеппо в конце ноября 2018 года. В начале декабря ОЗХО отправила в республику первую группу экспертов.

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию новую группу экспертов в связи с предполагаемой химической атакой в Алеппо. Миссия для установления фактов отправлена в арабскую республику в начале января 2019 года, сообщает ОЗХО во вторник, 8 января.

Контекст

Организация по запрещению химоружия получила новые полномочия - в том числе называть виновных в химатаках. Россия и ряд других стран - против. Как теперь может измениться работа ОЗХО? (27.06.2018)

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке. (14.04.2018)

Организация напоминает, что получила информацию о предполагаемом применении химического оружия в Алеппо 24 ноября 2018 года, после чего начала следить за ситуацией. В начале декабря в Сирию отправилась группа экспертов ОЗХО для сбора данных, организация начала вести консультации с сирийскими властями.

Миссия для установления фактов была создана в 2014 году с целью прояснения ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии. Эксперты миссии изучают всю доступную информацию о применении химоружия в Сирии, в том числе поступающую от сирийского правительства и из других источников, говорится в сообщении ОЗХО.

США обвинили Россию и Сирию во лжи о химатаке боевиков в Алеппо

По данным сирийского информагентства Sana, от химатаки 24 ноября пострадали 107 жителей Алеппо, у них наблюдались симптомы удушья различной степени тяжести и проблемы со зрением. В городской администрации обвинили в использовании снарядов с хлором боевиков "Джебхат ан-Нусры". В Минобороны РФ сообщили, что при обстреле жилых районов на северо-западе Алеппо снарядами с отравляющими веществами пострадали 46 человек, в том числе 8 детей.

В ответ на предполагаемую химатаку Россия нанесла воздушные удары по целям в провинции Идлиб, поставив тем самым под угрозу перемирие в последнем в Сирии регионе, находящемся под контролем повстанцев и боевиков исламистских группировок, сражающихся против режима в Дамаске. США обвинили Москву и Дамаск в распространении лжи по поводу химической атаки, якобы совершенной бойцами сирийской оппозиции и экстремистскими группировками в городе Алеппо, чтобы сорвать хрупкое перемирие в регионе.

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  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение ОЗХО об отправке экспертов в Алеппо для расследования возможной химатаки

Аудио- и видеофайлы по теме

Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке  

Удары по Сирии: как это было  

Что известно о химатаке в сирийской Думе  

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Россия гарантировала уничтожение запасов химического оружия в Сирии, так что она несет ответственность за его дальнейшее использование там, заявила Хезер Науэрт .

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия выясняют, применялось ли в сирийской Думе химоружие. Прибывшие на место эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили, заявил Лавров.

Syrien Duma Beschuß

У структур ООН нет данных о применении химоружия в Сирии 10.04.2018

Сотрудники ВОЗ, UNHCR и OCHA не присутствуют в районе Думы, находящейся на осадном положении, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.

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