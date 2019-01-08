Эксперты ОЗХО изучат в Алеппо информацию о возможной химатаке

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию новую группу экспертов в связи с предполагаемой химической атакой в Алеппо. Миссия для установления фактов отправлена в арабскую республику в начале января 2019 года, сообщает ОЗХО во вторник, 8 января.

Организация напоминает, что получила информацию о предполагаемом применении химического оружия в Алеппо 24 ноября 2018 года, после чего начала следить за ситуацией. В начале декабря в Сирию отправилась группа экспертов ОЗХО для сбора данных, организация начала вести консультации с сирийскими властями.

Миссия для установления фактов была создана в 2014 году с целью прояснения ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии. Эксперты миссии изучают всю доступную информацию о применении химоружия в Сирии, в том числе поступающую от сирийского правительства и из других источников, говорится в сообщении ОЗХО.

США обвинили Россию и Сирию во лжи о химатаке боевиков в Алеппо

По данным сирийского информагентства Sana, от химатаки 24 ноября пострадали 107 жителей Алеппо, у них наблюдались симптомы удушья различной степени тяжести и проблемы со зрением. В городской администрации обвинили в использовании снарядов с хлором боевиков "Джебхат ан-Нусры". В Минобороны РФ сообщили, что при обстреле жилых районов на северо-западе Алеппо снарядами с отравляющими веществами пострадали 46 человек, в том числе 8 детей.

В ответ на предполагаемую химатаку Россия нанесла воздушные удары по целям в провинции Идлиб, поставив тем самым под угрозу перемирие в последнем в Сирии регионе, находящемся под контролем повстанцев и боевиков исламистских группировок, сражающихся против режима в Дамаске. США обвинили Москву и Дамаск в распространении лжи по поводу химической атаки, якобы совершенной бойцами сирийской оппозиции и экстремистскими группировками в городе Алеппо, чтобы сорвать хрупкое перемирие в регионе.

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