 Эксперты МВД заявили об отсутствии следов наркотиков у Голунова | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2019

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Россия

Эксперты МВД заявили об отсутствии следов наркотиков у Голунова

Результаты смывов с ладоней рук и срезов ногтей Ивана Голунова указывают, что он не имел контакта с наркотиками. Накануне о том же в эфире российского ТВ заявил эксперт Минздрава.

Иван Голунов в зале суда, 8 июня 2019 г.

Иван Голунов в зале суда, 8 июня 2019 г.

Специалисты экспертно-криминалистического центра при МВД России заявили, что в анализах задержанного корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова не были найдены следы наркотических веществ. "На поверхностях представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв, на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин... следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ - не обнаружено", - говорится в заключении экспертов, которое в понедельник, 10 июня, опубликовал в своем Telegram руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Адвокаты "Агоры" представляют интересы Ивана Голунова.

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, результаты смывов с ладоней рук и срезов ногтей Ивана Голунова показывают, что он, скорее всего, продолжительное время не имел контакта с наркотическими веществами. Если человек брал в руки наркотики, эксперты могут обнаружить их в смывах в течение двух недель, цитирует высказывание Зыкова интернет-сайт РБК. Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что запрещенных веществ не нашли и в моче Голунова.

Контекст

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину. (07.06.2019)

Накануне главный внештатный эксперт-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в телепрограмме "Вести недели" заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили следов наркотиков в биологическом материале Ивана Голунова. Исследование проводилось "различными методами", рассказал Брюн.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить журналиста под домашний арест сроком на два месяца. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами.

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