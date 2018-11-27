Экспертов WADA впервые допустили в московскую лабораторию

Экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) впервые был предоставлен доступ в московскую антидопинговую лабораторию (РУСАДА). Об этом в среду, 28 ноября, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. По его словам, в среду состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче проб. В нее вошли независимые специалисты как от WADA, так и от России.

Научный директор WADA Оливье Рабин в свою очередь заявил о намерении как можно скорее проанализировать "огромный массив данных". По его словам, Всемирное антидопинговое агентство будет в состоянии предъявить спортсменам обвинения в нарушении допинговых правил, когда полностью изучит пробы и установит их аутентичность - при условии, что подозрительные пробы не были уничтожены.

РУСАДА должно выполнить ряд условий WADA

Однако, по данным российской стороны, речь не идет о скором начале изучения проб. "Говорить о сроках и объемах предстоящей работы на данном этапе пока рано", - сказал Колобков. По его словам, эксперты представили свое видение действий по предстоящей работе, обсудили алгоритм и технические аспекты.

В сентябре нынешнего года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить целый ряд условий, одним из которых является доступ WADA к Московской антидопинговой лаборатории.

В 2014 году канадский юрист Ричард Макларен был назначен агентством WADA главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе Макларен возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов.

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