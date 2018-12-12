Экскурсия по немецкому супермаркету (фотогалерея)

Особенности немецких супермаркетов

Супермаркеты, как и другие магазины в Германии, по воскресеньям и в праздники не работают. Пожалуй, это одно из главных отличий Германии от других стран. За редким исключением можно отправиться по магазинам в воскресенье, когда этот день объявляется "рабочим" для сотрудников розничной торговли. Но таких в году не много, и каждый город вправе сам решать, в какое воскресенье открыть двери магазинов.