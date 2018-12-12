 Экскурсия по немецкому супермаркету (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.12.2018

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Культура и стиль жизни

Экскурсия по немецкому супермаркету (фотогалерея)

Как немцы покупают продукты? В нашей фотогалерее - основные особенности немецких супермаркетов.

  • В немецком супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Магазины в Германии бывают самые разные: супермаркеты, дискаунтеры, биомагазины, универсамы с азиатскими, итальянскими, русскими продуктами. Всех не перечислить! Найти необходимый для рецепта продукт будет несложно, даже если речь идет о редких пряностях с Востока.

  • Филиал Lidl

    Особенности немецких супермаркетов

    Самый большой выбор продуктов - в супермаркетах. Дискаунтеры, конечно, таким многообразием похвастаться не могут, но удовлетворят основные потребности потребителя. Экономическая модель немецких дискаунтеров, таких как Lidl и Aldi, имеет успех не только в Германии: филиалы немецких гигантов розничной торговли можно встретить по всему миру.

  • Тележки в супермаркетах

    Особенности немецких супермаркетов

    Поход в немецкий супермаркет не обойдется без корзинки или тележки. Последние стоят, как правило, на парковках или при входе в магазин. Чтобы взять напрокат одну из них, надо иметь при себе мелочь (50 центов, 1 или 2 евро) или специальный чип. "Залог", который оставляет покупатель, должен мотивировать его вернуть тележку на место.

  • По воскресеньям магазины не работают

    Особенности немецких супермаркетов

    Супермаркеты, как и другие магазины в Германии, по воскресеньям и в праздники не работают. Пожалуй, это одно из главных отличий Германии от других стран. За редким исключением можно отправиться по магазинам в воскресенье, когда этот день объявляется "рабочим" для сотрудников розничной торговли. Но таких в году не много, и каждый город вправе сам решать, в какое воскресенье открыть двери магазинов.

  • Покупки в супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Несмотря на то, что немцы известны своей любовью к порядку и организованности, длинных очередей в магазинах не избежать: пик приходится на конец рабочей недели или предпраздничные дни. Декабрь - месяц, который из года в год бьет рекорды по продажам. В предрождественский период магазины переполнены.

  • В немецком супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Еще одна ситуация, которая заставит вас засомневаться в немецком порядке, - очередь в кассу. Когда она достигает слишком больших размеров, открывается еще одна касса, к которой, конечно, тут же пытаются прорваться нетерпеливые покупатели. В этой гонке, бывает, в ход идут такие вспомогательные средства, как локти и тележки для покупок.

    Автор: Элизабет Грениэр, Елена Рябина


  • В немецком супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Магазины в Германии бывают самые разные: супермаркеты, дискаунтеры, биомагазины, универсамы с азиатскими, итальянскими, русскими продуктами. Всех не перечислить! Найти необходимый для рецепта продукт будет несложно, даже если речь идет о редких пряностях с Востока.

  • Филиал Lidl

    Особенности немецких супермаркетов

    Самый большой выбор продуктов - в супермаркетах. Дискаунтеры, конечно, таким многообразием похвастаться не могут, но удовлетворят основные потребности потребителя. Экономическая модель немецких дискаунтеров, таких как Lidl и Aldi, имеет успех не только в Германии: филиалы немецких гигантов розничной торговли можно встретить по всему миру.

  • Тележки в супермаркетах

    Особенности немецких супермаркетов

    Поход в немецкий супермаркет не обойдется без корзинки или тележки. Последние стоят, как правило, на парковках или при входе в магазин. Чтобы взять напрокат одну из них, надо иметь при себе мелочь (50 центов, 1 или 2 евро) или специальный чип. "Залог", который оставляет покупатель, должен мотивировать его вернуть тележку на место.

  • По воскресеньям магазины не работают

    Особенности немецких супермаркетов

    Супермаркеты, как и другие магазины в Германии, по воскресеньям и в праздники не работают. Пожалуй, это одно из главных отличий Германии от других стран. За редким исключением можно отправиться по магазинам в воскресенье, когда этот день объявляется "рабочим" для сотрудников розничной торговли. Но таких в году не много, и каждый город вправе сам решать, в какое воскресенье открыть двери магазинов.

  • Покупки в супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Несмотря на то, что немцы известны своей любовью к порядку и организованности, длинных очередей в магазинах не избежать: пик приходится на конец рабочей недели или предпраздничные дни. Декабрь - месяц, который из года в год бьет рекорды по продажам. В предрождественский период магазины переполнены.

  • В немецком супермаркете

    Особенности немецких супермаркетов

    Еще одна ситуация, которая заставит вас засомневаться в немецком порядке, - очередь в кассу. Когда она достигает слишком больших размеров, открывается еще одна касса, к которой, конечно, тут же пытаются прорваться нетерпеливые покупатели. В этой гонке, бывает, в ход идут такие вспомогательные средства, как локти и тележки для покупок.

    Автор: Элизабет Грениэр, Елена Рябина


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  • Bildergalerie Plastiktüten Neumaterial (Foto: DUH)

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    Автор: Даниэла Шпет, Виктор Вайц


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