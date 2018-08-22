Экскурсия по Кельнскому собору (фото)

В этом храме хранятся мощи трех королей - библейских святых, приходивших поклониться с дарами младенцу Христу.
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