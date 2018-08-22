Экскурсия по Кельнскому собору (фото)

Кельнский собор. Взгляд со стороны

В 2013 и 2016 годах на башни по строительным лесам забирались руферы. Акции эти были не только нелегальными, но и представляли угрозу для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и для прохожих внизу. Меры охраны были усилены, а спецназ недавно провел даже специальные тренировки...